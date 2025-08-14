FOTO / Augustin Viziru se confesează. ”Toată viața mea am făcut NUMAI ce am vrut eu”

Augustin Viziru, în vârstă de 44 de ani, a făcut mărturisiri într-un interviu. ”Toată viața mea am făcut numai ce am vrut eu”, a afirmat acesta.



Augustin Viziru este un nume cunoscut în peisajul showbiz-ului autohton. Este fratele mai mic al lui Lucian Viziru. Augustin Viziru este cel care a câștigat ultimul sezon al emisiunii ”Ferma” și a intrat în posesia premiului în valoare de 50.000 de euro. Acesta a învins-o în finală pe Elena Chiriac.

În plan personal, Augustin Viziru a devenit tătic pentru prima oară vara anului 2020. Fetița lui, Maria, a venit pe lume în data de 14 iunie.

Augustin Viziru a făcut mărturisiri despre viața sa într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Augustin Viziru se confesează. ”Ceea ce îmi făcea rău erau viciile… nu aveam limite”

”Așa cum am spus, cu bune și cu rele, sunt foarte mândru de mine și cu siguranță toată familia mea e mândră de punctul în care am ajuns în momentul de față. Nu există om fără greșeli. Important în viață este să-ți recunoști greșelile și să nu le bagi sub preș și să nu dai vina pe alții. Să fii om și să realizezi că greșești și să nu o mai faci a doua oară. Numai din greșeli putem învăț”, a declarat Augustin Viziru.

”În primul rând, toată viața mea am făcut numai ce am vrut eu. Până să vină Maria, nu prea mă țineam în control, adică nu aveam limite în nicio privință. Mă duceam cu capul înainte, fără să ezit. Nu sunt fricos din fire, nu mi-e frică de nimic pe lumea asta. Acum mi-e frică doar de rolul acesta de tată, pe care trebuie să-l duc cu brio până la sfârșit. Aceasta este singura mea frică în viață. În rest, nu am avut niciodată nicio frică și nicio limită”, a adăugat actorul.

”Ceea ce îmi făcea rău erau viciile… nu aveam limite. Dar acum, ușor-ușor, am învățat că în viață e bine să te mulțumești cu puțin și să le faci pe toate, doar câte un pic. Nu e bine să exagerezi în niciun domeniu. Practic, ce am înțeles eu din viața asta: că e bine să le faci pe toate, la timpul lor, dar câte un pic, nu prea mult, că bate la ochi”, a încheiat acesta.