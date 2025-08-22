Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Când l-a întâlnit PRIMA OARĂ Dragoș Dolănescu pe tatăl său, Ion Dolănescu. ”Am stat la el acasă”

22 aug. 2025, 13:30, Showbiz
Dragoș Dolănescu a povestit când l-a întâlnit pentru prima oară pe regretatul său tată, interpretul de muzică populară Ion Dolănescu.

Dragoș Dolănescu este fiul  cântărețului de muzică populară Ion Dolănescu. Ionuț Dolănescu a fost în scandal cu fratele său, Dragoș, după moartea tatălui lor, regretatul cântăreț de muzică populară Ion Dolănescu. Cei doi fii ai artistului, Ionuț și Dragoș s-au luptat prin tribunale pentru averea acestuia.

Dragoș Dolănescu este rezultatul poveștii de dragoste pe care Ion Dolănescu a trăit-o cu Margarita Valenciano. Ion Dolănescu a încetat din viață în data de 19 martie 2009. Dragoș Dolănescu a fost  și deputat în Costa Rica.

Dragoș Dolănescu a povestit, pentru click.ro, cum l-a scos din țară mama sa de teamă ca tatăl său, Ion Dolănescu, să nu câștige procesul de custodie, dar și când l-a întâlnit pentru prima dată pe părintele său.

”M-am născut la Maternitatea Polizu, din București, sunt rodul iubirii dintre Ion Dolănescu și Margarita Valenciano, pe atunci studentă la Medicină, în România. Ai mei au fost nevoiți să se despartă de frica Securității, la acea vreme românii aveau interzis la relații cu cetățenii străini. Tata a avut însă curaj, m-a recunoscut în acte, ba chiar voia să mă ia, să cresc lângă el. Îl mai avea și pe Ionuț, după ce, mama lui, Maria Ciobanu, părăsise căminul conjugal fără el. Tata era convins că ne va crește frumos pe amândoi. Tata mă voia, mama mă voia, așa că între ei a apărut această problemă, în custodia cui rămân”, a mărturisit Dragoș Dolănescu.


”Mai mult, au ajuns și la tribunal. Speriată că i se va lua copilul, maică-mea a făcut tot posibilul să mă scoată din țară, să mă ducă la ea, în Costa Rica natală, unde m-au crescut și bunicii. A avut parte de ajutorul ambasadorului din Costa Rica, de la acea vreme. A spus că are un copil și că vrea să revină în Costa Rica, așa că m-a trecut în pașaport pe numele ei, Valenciano, nu Dolănescu, așa cum eram, de fapt, în certificatul de naștere. M-au urcat în avion și aia a fost”, a adăugat acesta.


”Aveam 7 ani, când l-am întâlnit prima oară pe tatăl meu. Am stat la el acasă, mă plăcea, mă jucam cu Ionuț, fratele meu. Părinții mei au fost în relații civilizate. Mama a fost ultima lui mare dragoste, așa i-a și scris pe unul dintre albume. În Costa Rica, am și acum pe perete câteva icoane, care i-au aparținut lui tata, și la care se ruga, dar și câteva discuri, pe care le ascult cu plăcere”, a încheiat Dragoș Dolănescu.

Mediafax
