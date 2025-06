FOTO / Când urmează să nască Alina Laufer. Vedeta așteaptă AL PATRULEA copil

Alina Laufer este din nou însărcinată. Vedeta așteaptă cel de-al patrulea copil. Aceasta a dezvăluit când urmează să nască.



Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a căsătorit cu Ramona Prodea, împreună cu care are un băiețel, David.

Când urmează să nască Alina Laufer. ”Se presupune că o să nasc la sfârșitul lunii septembrie

Alina Laufer a povestit cum a aflat că este însărcinată:

”În mod normal testul de sarcină se face la două săptămâni după embriotransfer și nu este recomandat să faci teste acasă, însă eu, bineînțeles că nu am fost ascultătoare și, fiind o fire destul de nerăbdătoare, mi-am făcut două teste acasă. Dar mi-am luat niște teste destul de proaste, se pare. Și mi-au ieșit ambele negative. Probabil că le-am făcut prea devreme. Am fost foarte supărată. După care, la opt-nouă zile, m-am dus la farmacie și mi-am luat alte trei teste, cele mai sensibile pe care le-am putut găsi. M-am dus la birou, de una singură, nu am spus nimănui și în toaleta de la birou mi-am făcut toate testele, care toate mi-au ieșit pozitive. Și atunci l-am sunat și pe Ilan. Am fost foarte încântată, dar până la analiza de sânge nu am vrut să mă bucur foarte tare. Am fost destul de reținută”.

”Nași nu avem, pentru că nu există nași sau botez în religia noastră așa că, pur și simplu, o să nasc și atât. Știu că e ceva neobișnuit, dar nu există. Poate că, dacă o să fie frumos afară – pentru că se presupune că o să nasc la sfârșitul lunii septembrie – poate o să facem o petrecere în aer liber pentru prieteni, nu știu. Încă mă mai gândesc și o să vedem”, a mai declarat aceasta.