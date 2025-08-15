FOTO / Care este RELAȚIA dintre fiica Oanei Roman și tatăl ei, Marius Elisei. ”Cred că s-au văzut de mai puțin de 10 ori pe an, câte o oră”

Oana Roman a explicat care este relația fiicei sale, Isabela cu tatăl său, Marius Elisei. ”Cred că s-au văzut de mai puțin de 10 ori pe an, câte o oră”, a afirmat aceasta.



Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman, fost premier al României. Oana Roman a format o familie cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fetiță, Maria Isabela. La sfârșitul anului 2020, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Cei doi au divorțat oficial la notar în data de 15 februarie 2021. Ulterior, însă, cei doi s-au afișat din ce în ce mai des împreună și și-au reluat relația. În data de 26 ianuarie 2023, Oana Roman a anunțat că s-a separat definitiv de Marius Elisei.

Oana Roman a dezvăluit, pentru revista Viva, că relația fiicei sale, Isabela cu Marius Elisei, este aproape inexistentă.

Care este relația dintre fiica Oanei Roman și tatăl ei, Marius Elisei. ”Nu dorește să facă parte din niciun fel de activitate din viața ei”

”Într-adevăr, în momentul în care eu am încheiat căsnicia și relația cu tatăl Isei, după o perioadă lungă în care am încercat să închei acea relație și nu prea puteam, după ce în sfârșit lucrurile s-au încheiat și el a plecat, într-un final, în mod surprinzător, el a ales ca și relația cu Isa să se încheie, practic, sau să se diminueze în așa fel încât să devină inexistentă. Recunosc că este un lucru la care nu m-am așteptat”, a declarat Oana Roman.

”El a încercat cumva, imediat după ce ne-am separat definitiv, să o manipuleze într-un anume fel, să o atragă într-o anumită atitudine în raport cu mine, a fost ceva ce Isei nu i-a plăcut. Și a făcut ca lucrul acela să nu mai fie așa cum ar fi trebuit. El nu a înțeles că Isa are propria ei personalitate, propria ei gândire, propriile ei dorințe, propria ei atitudine. El tot credea că reacțiile sau ceea ce ea spunea erau lucruri pe care eu i le-aș fi băgat în cap, ceea ce nu a fost absolut deloc cazul. Astfel încât el a început să o caute din ce în ce mai puțin. A fost din ce în ce mai puțin prezent în viața ei”, a mai spus vedeta.

”De aproape doi ani de când a plecat din casă cred că s-au văzut de mai puțin de 10 ori pe an, câte o oră. Nu dorește să facă parte din niciun fel de activitate din viața ei. Nu o duce la școală, nu o ia de la școală, nu o duce la vreo activitate, nu o ia să stea cu ea o zi-două, nu se vede cu ea în vacanțe, nu se vede cu ea de sărbători, de Crăciun, de Paște. NU s-a văzut cu ea nici măcar de ziua ei, s-au văzut după, și atunci preț de o oră-două. Nu contribuie material decât cu pensia de 500 de lei, pe care cu greu am reușit să o obțin, și atunci, evident, suferința, dezamăgirea și supărarea ei sunt foarte mari”, a încheiat aceasta.