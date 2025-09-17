FOTO / Cătălin Botezatu, despre CARIERA sa. ”Alergam ca un cal de dimineața până seara”

Designerul Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a vorbit despre cariera sa și despre cât a fost nevoit să muncească pentru a reuși în viață.



Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu s-a bucurat de mare succes atât ca model, cât și ca om de afaceri.

Creatorul de modă a vorbit despre cariera sa și despre cât de mult a muncit pentru a-și atinge țelurile profesionale într-un interviu pentru revista Viva.

Cătălin Botezatu, despre cariera sa. ”Am muncit pe brânci să ajung aici”

”Sunt 40 de ani de carieră anul acesta, da. Alții, din păcate, au fost meteorici. Au început spectaculos, dar au dispărut foarte repede! Am muncit pe brânci să ajung aici. Eu țin minte că, la început, plecam la ora șase de acasă, mergeam și la facultate, apoi ajungeam la fabrică, unde era foarte cald, stăteam cu orele, până leșinam uneori. Eram manechin pentru americani și italieni, măsurile mele erau bune pentru aceștia, aveam colaborări cu Venus, cu UCECOM, cu Adesgo, alergam ca un cal de dimineața până seara”, a declarat Cătălin Botezatu.

”Am fost plecat în toată lumea, dar în Rusia pe vremea aceea se câștiga cel mai bine. Plecam de acolo, de fiecare dată, cu bani să-mi iau o Dacie. Manechinii nu se băteau pentru Germania atunci, se băteau pentru Rusia, că se câștigau sume frumoase. După Revoluție, imediat, am devenit primul director artistic și designer al primei case de modă private postdecembriste, Europa, iar la mai puțin de șase luni, mi-am înființat prima casă de modă a mea, Delfi. Și de aici a început evoluția”, a mai spus designerul.