Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Câți BANI a luat Andreea Antonescu ca să pozeze în ”Playboy”. ”La vremea aceea îți puteai cumpăra cinci garsoniere”

FOTO / Câți BANI a luat Andreea Antonescu ca să pozeze în ”Playboy”. ”La vremea aceea îți puteai cumpăra cinci garsoniere”

30 sept. 2025, 12:30, Showbiz
FOTO / Câți BANI a luat Andreea Antonescu ca să pozeze în ”Playboy”. ”La vremea aceea îți puteai cumpăra cinci garsoniere”
Galerie Foto 23
andreea antonescu, nud, dezbracata, pictorial, playboy, suma, bani

Cântăreața Andreea Antonescu, în vârstă de 42 de ani, a vorbit despre pictorialul pe care l-a realizat cu ani în urmă pentru revista ”Playboy”.

Cu ani în urmă, Andreea Antonescu a realizat un pictorial nud pentru celebra revistă pentru adulți ”Playboy”.

Artista a fost recompensată pentru pictorialul respectiv cu o sumă uriașă, respectiv 30.000 de dolari.

Câți bani a luat Andreea Antonescu ca să pozeze în ”Playboy”. ”Suma pe care eu am cerut-o am sperat că o vor considera colosală și că nu mi-o vor putea plăti”

”Nu consideram că m-aș fi simți confortabil să pozez în Playboy. Suma pe care eu am cerut-o am sperat că o vor considera colosală și că nu mi-o vor putea plăti, de 30.000 de dolari, însă, cum cuvântul meu este mai important, decât orice, am acceptat. La vremea aceea îți puteai cumpăra cinci garsoniere”, a povestit Andreea Antonescu la podcastul realizat de Jorge, potrivit click.ro.

”Suma mi-a fost dată, am semnat contractul a doua zi. Ce am făcut cu banii? Au ajuns unde ar fi trebuit să ajungă, nu mi-am luat apartamente, s-a cam ales praful de ei”, a mai spus artista.

Andreea Antonescu are două fete

Andreea Antonescu a cunoscut succesul alături de Andreea Bălan, în trupa Andre. De altfel, cele două au făcut echipă și în show-ul ”America Express”. În ceea ce privește viața personală, Andreea Antonescu a fost căsătorită cu Traian Spak, împreună cu care are o fetiță, Sienna. Vedeta a divorțat oficial de cel care i-a fost partener de viață.
Artista a trăit o poveste de dragoste cu jurnalistul Victor Vrînceanu. În data de 19 decembie 2022, Andreea Antonescu a anunțat în mediul online că a devenit mămică pentru a doua oară. Artista a adus pe lume o fetiță. Ulterior, Andreea Antonescu a anunțat că a decis să se separe de iubitul ei, Victor Vrînceanu. În data de 24 iunie 2023, Andreea Antonescu a botezat-o pe micuța Venice Victoria, fiica sa cea mică.
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Răsturnare de situație în cazul tragediei de la hotelul din Prahova. Ce făceau cele două tinere în momentul izbucnirii incendiului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Evz.ro
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Alexandrei Căpitănescu după Vocea României. Visul ei a devenit realitate
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Sărbătoare mare în calendarul ortodox pe 1 OCTOMBRIE 2025. Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului. Ce NU ai voie să faci în această zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cele mai mari incendii din istorie: cinci tragedii care au schimbat lumea
EXTERNE YouTube plătește 24 milioane de dolari pentru a pune capăt PROCESULUI intentat de Trump. La ce vor fi folosiți banii
14:56
YouTube plătește 24 milioane de dolari pentru a pune capăt PROCESULUI intentat de Trump. La ce vor fi folosiți banii
ACTUALITATE Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate
14:55
Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate
ACTUALITATE O mașină fără șofer a fost AMENDATĂ în America. „Bolidul indisciplinat” a refuzat să sufle în fiolă
14:46
O mașină fără șofer a fost AMENDATĂ în America. „Bolidul indisciplinat” a refuzat să sufle în fiolă
EXTERNE JD Vance trage un semnal de alarmă că un shutdown federal este iminent și dă vina pe liderii democrați: „Pun pistolul la tâmpla americanilor”
14:39
JD Vance trage un semnal de alarmă că un shutdown federal este iminent și dă vina pe liderii democrați: „Pun pistolul la tâmpla americanilor”
ACTUALITATE FURT spectaculos la Pucioasa. Hoțul a împrăștiat 20.000 de lei prin magazin în timpul jafului
14:33
FURT spectaculos la Pucioasa. Hoțul a împrăștiat 20.000 de lei prin magazin în timpul jafului
FINANCIAR După majorarea TVA de către Bolojan, România a înregistrat cel mai prost trimestru financiar de la pandemia de COVID-19 încoace. Declinul continuă
14:30
După majorarea TVA de către Bolojan, România a înregistrat cel mai prost trimestru financiar de la pandemia de COVID-19 încoace. Declinul continuă