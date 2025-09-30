FOTO / Câți BANI a luat Andreea Antonescu ca să pozeze în ”Playboy”. ”La vremea aceea îți puteai cumpăra cinci garsoniere”

Cântăreața Andreea Antonescu, în vârstă de 42 de ani, a vorbit despre pictorialul pe care l-a realizat cu ani în urmă pentru revista ”Playboy”.



Cu ani în urmă, Andreea Antonescu a realizat un pictorial nud pentru celebra revistă pentru adulți ”Playboy”.

Artista a fost recompensată pentru pictorialul respectiv cu o sumă uriașă, respectiv 30.000 de dolari.

Câți bani a luat Andreea Antonescu ca să pozeze în ”Playboy”. ”Suma pe care eu am cerut-o am sperat că o vor considera colosală și că nu mi-o vor putea plăti”

”Nu consideram că m-aș fi simți confortabil să pozez în Playboy. Suma pe care eu am cerut-o am sperat că o vor considera colosală și că nu mi-o vor putea plăti, de 30.000 de dolari, însă, cum cuvântul meu este mai important, decât orice, am acceptat. La vremea aceea îți puteai cumpăra cinci garsoniere”, a povestit Andreea Antonescu la podcastul realizat de Jorge, potrivit click.ro.

”Suma mi-a fost dată, am semnat contractul a doua zi. Ce am făcut cu banii? Au ajuns unde ar fi trebuit să ajungă, nu mi-am luat apartamente, s-a cam ales praful de ei”, a mai spus artista.

Andreea Antonescu are două fete