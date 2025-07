FOTO / Ce face Diana Munteanu pentru o SILUETĂ fără reproș. ”Nu țin și nu am ținut niciodată diete”

Vedeta de televiziune Diana Munteanu, în vârstă de 46 de ani, a spus cum face pentru a avea o siluetă fără reproș. ”Nu țin și nu am ținut niciodată diete” , a spus aceasta.



Diana Munteanu s-a născut în Brașov pe data de 15 decembrie 1978. Vedeta a terminat studiile unui liceu sportiv și a făcut 8 ani de atletism. În copilărie, Diana a studiat la Școala de Muzică, compartimentul pian, timp de 4 ani, după care a absolvit și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. De-a lungul anilor, Diana Munteanu a participat la numeroase emisiuni de televiziune.

În plan personal, vedeta a fost căsătorită cu fostul fotbalist Claudiu Niculescu, în perioada 2007-2014. Din mariajul lor a rezultat un băiat care se numește David. Acesta este pasionat de fotbal încă de mic.

Diana Munteanu este o prezență extrem de plăcută, cu un trup de invidiat, pe care orice ținută se așază foarte bine. Despre cum se întreține a dat detalii vedeta pentru okmagazine.ro.

Ce face Diana Munteanu pentru o siluetă fără reproș. ”Intru lejer în jeanșii din liceu”

”Nu țin și nu am ținut niciodată diete. Pentru mine nu funcționează conceptul și cred că nu e nevoie de cineva care să-mi spună ce și cum să fac mai bine decât propriul meu organism. Dacă suntem puțin atenți la noi și la corpul nostru, știm ce să facem ca să fie bine. Și da, intru lejer în jeanșii din liceu și, de fapt, cred că fizic mă aflu în cea mai bună perioadă a mea. Cât despre cât de slabă sunt… come on, sunt o persoană absolut normală, la o greutate ideală, care se întreține”, a declarat Diana Munteanu.

Vedeta a explicat și de ce îi place să fie tot timpul bronzată:

”Ador pielea bronzată de când mă știu. Mereu mi-a plăcut să stau la soare. Eram în clasele primare când, oricând era soare, stăteam să savurez asta. Și, sincer, mereu am zis că o piele bronzată arată mai bine. Iarna e mai complicat, dar cum în ultimii ani am furat câteva zile să plec la căldură, e totul ok. Plus că, acum, avem toate variantele de creme și tot felul de lucruri pentru a păstra bronzul. (…) Folosesc creme și ascult sfaturile lor (n.r. doctorilor), plus că analizez mereu pielea să știu că e totul în regulă. În altă ordine de idei, şi ceea ce mănânc mă ajută enorm. Chiar dacă stau mult la soare, am grijă în primul rând la hidratare și în al doilea rând la orele recomandate. (…) Mie, de fapt, pe lângă pielea bronzată îmi place efectiv să simt căldura soarelui. Deci nu e numai bronzul, e o stare pe care pur și simplu o ador. Și asta dintotdeauna”.