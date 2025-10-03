FOTO / Ce garderobă are Elena Merișoreanu. ”Dacă aș vinde tot ce am, aș CUMPĂRA o casă”

Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a dezvăluit că are o garderobă impresionantă.



Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu este căsătorită de foarte mulți ani cu Viorel Croitoru. Elena Merișoreanu și partenerul său de viață, Viorel Croitoru, au un mariaj de peste 50 de ani.

Interpreta de muzică populară este foarte atentă la imaginea sa și la modul în care se prezintă în public. Artista a mărturisit, pentru spynews.ro, că este mare pasionată de haine și accesorii, având o garderobă impresionantă.

Ce garderobă are Elena Merișoreanu. ”Cătălin Botezatu m-a admirat, a spus că știu să mă îmbrac, și da, știu ce trebuie să ascund”

”Am atât de multe haine încât nu am timp o viață să le port pe toate. Îmi place să fac cumpărături. Da, dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă. Îmi place să cumpăr haine și bijuterii. Mă îmbrac adecvat vârstei mele, iar în tinerețe m-am inspirat de la colege, ce știam eu la 16 ani atunci când am ajuns în București. Sunt atât de multe lucruri frumoase, încât nu se merită să dau banii pe haine de firmă, oricum le port un sezon. Cătălin Botezatu m-a admirat, a spus că știu să mă îmbrac, și da, știu ce trebuie să ascund”, a dezvăluit Elena Merișoreanu.

”Mi-a plăcut întodeauna să fac shopping. Îmi aduc aminte de una dintre deplasările mele, la începutul carierei, la Paris. Am dat toți bănuții din diurnă pe două parfumuri, cu asta m-am ales, nu am venit cu nici un ban acasă”, a adăugat interpreta de muzică populară.