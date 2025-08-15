Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Ce intervenție estetică și-a făcut Corina Dănilă. ”Medicul care mi-a efectuat OPERAȚIA a zis că da, trebuie să facem asta”

FOTO / Ce intervenție estetică și-a făcut Corina Dănilă. ”Medicul care mi-a efectuat OPERAȚIA a zis că da, trebuie să facem asta”

15 aug. 2025, 13:30, Showbiz
FOTO / Ce intervenție estetică și-a făcut Corina Dănilă. ”Medicul care mi-a efectuat OPERAȚIA a zis că da, trebuie să facem asta”
Galerie Foto 21
Ce intervenție estetică și-a făcut Corina Dănilă

Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, s-a lăsat pe mâna medicului estetician. Vedeta a dat detaliii despre intervenția la care a recurs.

Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este mama unei fete adolescente, pe nume Rianna. Rianna este fruct al relației pe care prezentatoarea de televiziune a avut-o cu pilotul Norris Măgean, de care s-a despărțit în urmă cu ani.

Vedeta de televiziune Corina Dănilă a fost căsătorită, în urmă cu mulți ani, cu un prezentator de știri care a lucrat la Pro TV – Valentin Moraru. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Corina Dănilă lucra și ea la Pro TV. Au divorțat în anul 1999.

Deși acum are o carieră ca actriță, Corina Dănilă a vrut, în adolescență, să dea la Facultatea de Medicină.

De curând, Corina Dănilă a dezvăluit că s-a lăsat pe mâna medicilor esteticieni. Vedeta a recurs lao intervenție de blefaroplastie superioară.

Ce intervenție estetică și-a făcut Corina Dănilă. ”Sunt pro, absolut, pentru astfel de intervenții care sunt necesare”

”Nu sunt absolut deloc împotrivă. Atenție, însă! Sunt pro, absolut, pentru astfel de intervenții care sunt necesare. De exemplu, n-am ascuns: eu am o blefaroplastie superioară făcută, deoarece îmi îngusta foarte mult câmpul vizual. Pleoapa căzuse, normal, iar medicul care mi-a efectuat operația a zis că da, trebuie să facem asta. Atunci m-am lăsat pe mâna doctoriței și am făcut această blefaroplastie”, a declarat Corina Dănilă pentru spynews.ro.

”Nu sunt deloc împotrivă. Dacă nu te simți bine cu tine, dacă ai o problemă medicală… sunt atâtea situații, pentru femei care trec prin nenorociri, cancer mamar, foarte multe intervenții de care chiar au nevoie ca să se simtă în continuare femei”, a mai spus aceasta.

Mediafax
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Unde este Nicușor Dan. Imagini cu Președintele și familia lui la mănăstire, de Sfânta Maria
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după ce am leșinat'
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
StirileKanalD
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
KanalD
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Evz.ro
Pe ce și-au dat Dan Alexa și Gabi Tamaș primii bani primiți. Motivul este unul total neașteptat
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Nicușor Dan, absent de la festivitățile organizate de Ziua Marinei! Care este motivul și ce mesaj a transmis: „Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Ce filme vezi în luna august?
ACTUALITATE Situație fără precedent! PROSUMATORII, principala sursă de energie a țării, azi la orele prânzului. Care sunt cauzele
14:59
Situație fără precedent! PROSUMATORII, principala sursă de energie a țării, azi la orele prânzului. Care sunt cauzele
POLITICĂ Guvernul declară război COLETELOR Temu și Shein. Noua taxă pentru românii care comandă pe internet
14:59
Guvernul declară război COLETELOR Temu și Shein. Noua taxă pentru românii care comandă pe internet
ACTUALITATE Român suspectat de ABUZ sexual asupra unei fetițe în Germania, căutat în toată Europa
14:55
Român suspectat de ABUZ sexual asupra unei fetițe în Germania, căutat în toată Europa
ACTUALITATE Grup Servicii Petroliere (GSP) este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro
14:54
Grup Servicii Petroliere (GSP) este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro
VIDEO George Simion anunță că AUR construiește un centru comunitar la Broșteni: „Pentru ca zona să redevină prosperă și oamenii să aibă locuri de muncă”
14:52
George Simion anunță că AUR construiește un centru comunitar la Broșteni: „Pentru ca zona să redevină prosperă și oamenii să aibă locuri de muncă”
POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Nicușor Dan a dat un nou mesaj de politician Conservator
14:37
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Nicușor Dan a dat un nou mesaj de politician Conservator