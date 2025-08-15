FOTO / Ce intervenție estetică și-a făcut Corina Dănilă. ”Medicul care mi-a efectuat OPERAȚIA a zis că da, trebuie să facem asta”

Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, s-a lăsat pe mâna medicului estetician. Vedeta a dat detaliii despre intervenția la care a recurs.



Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este mama unei fete adolescente, pe nume Rianna. Rianna este fruct al relației pe care prezentatoarea de televiziune a avut-o cu pilotul Norris Măgean, de care s-a despărțit în urmă cu ani.

Vedeta de televiziune Corina Dănilă a fost căsătorită, în urmă cu mulți ani, cu un prezentator de știri care a lucrat la Pro TV – Valentin Moraru. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Corina Dănilă lucra și ea la Pro TV. Au divorțat în anul 1999.

Deși acum are o carieră ca actriță, Corina Dănilă a vrut, în adolescență, să dea la Facultatea de Medicină.

De curând, Corina Dănilă a dezvăluit că s-a lăsat pe mâna medicilor esteticieni. Vedeta a recurs lao intervenție de blefaroplastie superioară.

Ce intervenție estetică și-a făcut Corina Dănilă. ”Sunt pro, absolut, pentru astfel de intervenții care sunt necesare”

”Nu sunt absolut deloc împotrivă. Atenție, însă! Sunt pro, absolut, pentru astfel de intervenții care sunt necesare. De exemplu, n-am ascuns: eu am o blefaroplastie superioară făcută, deoarece îmi îngusta foarte mult câmpul vizual. Pleoapa căzuse, normal, iar medicul care mi-a efectuat operația a zis că da, trebuie să facem asta. Atunci m-am lăsat pe mâna doctoriței și am făcut această blefaroplastie”, a declarat Corina Dănilă pentru spynews.ro.

”Nu sunt deloc împotrivă. Dacă nu te simți bine cu tine, dacă ai o problemă medicală… sunt atâtea situații, pentru femei care trec prin nenorociri, cancer mamar, foarte multe intervenții de care chiar au nevoie ca să se simtă în continuare femei”, a mai spus aceasta.