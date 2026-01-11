Prima pagină » Vremea » Minus 25 de grade Celsius în „Antarctica României”, potrivit meteorologilor Accuweather

Minus 25 de grade Celsius în „Antarctica României”, potrivit meteorologilor Accuweather

11 ian. 2026, 09:23, Vremea
Minus 25 de grade Celsius în

Se vor întergistra -25 de grade C în Antarctica României”, pe timpul nopții, conform meteorologilor Accuweather.

Este vorba despre orașul Întorsura Buzăului, supranumit și Antarctica României”, căci acolo se înregistrează constant cele mai scăzute temperaturi din țară. Spre exemplu, în februarie 2005, acolo s-a atins valoarea de -35.8°C.

Meterorologii Accuweather au anunțat prognoza meteo pentru orașul Întorsura Buzăului, oraș din județul Covasna, Transilvania, România, format din localitatea componentă Întorsura Buzăului (reședința), și din satele Brădet, Floroaia și Scrădoasa. Orașul acesta are o populație de 7.528 de locuitori.

Pentru ziua de luni, 12 ianuarie, la Întorsura Buzăului vom avea ninsoare și temeraturi pe timpul zilei de -13 grade C, în timp ce, pe timpul nopții, se vor înregistra nu mai puțin de -25 de grade C.

Pentru ziua de marți, 13 ianuarie, meteorologii Accuweather anunță tot ninsori și temperaturi de -4 grade pe timpul zilei și -15 grade pe timpul nopții. Soare va ieși dintre nori miercuri, 14 ianuarie 2026, și se oprește ninsoarea. Temperaturile mai cresc puțin: 1 grad pe timpul zilei și -4 grade pe timpul nopții. Săptămâna se încheie cu atmosferă închisă și mohorâtă și temperature situate între 3 și -5 grade C.

Meterologii Accuweather anunță că la mijlocul lui ianuarie ninsorile se opresc la Întorsura Buzăului, dar se vor relua către final, mai exact, de pe data de 26 ianuarie și până la finalul lunii. În acest interval, temperaturile maxime și minime se vor situa între 5 și -9 grade C.

Trei sferturi din România, sub cod galben de ger extrem, ninsori și viscol. Temperaturi de -20 de grade Celsius

