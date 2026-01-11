Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce Nicușor Dan apare singur pe pista aeroportului. Trebuia să fie însoțit de ambasadorul României la Paris”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat episodul legat de modul în care președintele României a fost tratat în timpul deplasării la Paris. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu susține că liderii occidentali și-au format rapid o opinie despre președintele României. După primele luni de mandat, interesul față de acesta ar fi dispărut aproape complet. Nu a existat niciun semn de preocupare reală din partea partenerilor externi.
„Ăia de acolo, occidentalii, după o lună de zile și-au zis că n-au de ce să se preocupe de el. Am însoțit și eu. Năstase, când a făcut o escală la New York, a fost la Reykjavik. Era o escală de realimentare. Pe el, pe premierul României, l-a așteptat un ministru delegat de premierul țării respective. Islanda. Păi când a apărut Năstase, n-a apărut singur. El de ce era singur aici?”, spune publicistul.
Atât invitatul, cât și Marius Tucă au vorbit despre absența aparatului prezidențial. Nu apare ambasadorul României. Nu apare șeful de protocol. Nu există nicio coordonare vizibilă.
Ion Cristoiu: „Prima întrebare, unde e ambasadoarea noastră? Ambasadorul României la Paris, care trebuia să se agite. Unde este, nu știu, șeful de protocol?”
Marius Tucă: „Păi nu, șeful administrației prezidențiale, care putea să coordoneze inclusiv la București. Dom’le, nu poți să te expui tu, ca șef al statului, să stai pe pista aeroportului să te ningă. Nu există așa ceva. Ați văzut vreodată, în istoria lumii, lucruri de genul ăsta? Nu am văzut așa ceva. Îmi pare rău, că trebuie să spun.”
Ion Cristoiu: „Nu are conștiință.”