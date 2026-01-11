Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce Nicușor Dan apare singur pe pista aeroportului. Trebuia să fie însoțit de ambasadorul României la Paris”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat episodul legat de modul în care președintele României a fost tratat în timpul deplasării la Paris. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Occidentalii și-au format o părere despre președintele Nicușor Dan

Ion Cristoiu susține că liderii occidentali și-au format rapid o opinie despre președintele României. După primele luni de mandat, interesul față de acesta ar fi dispărut aproape complet. Nu a existat niciun semn de preocupare reală din partea partenerilor externi.

„Ăia de acolo, occidentalii, după o lună de zile și-au zis că n-au de ce să se preocupe de el. Am însoțit și eu. Năstase, când a făcut o escală la New York, a fost la Reykjavik. Era o escală de realimentare. Pe el, pe premierul României, l-a așteptat un ministru delegat de premierul țării respective. Islanda. Păi când a apărut Năstase, n-a apărut singur. El de ce era singur aici?”, spune publicistul.

Ion Cristoiu: „Unde este ambasadoarea noastră?”

Atât invitatul, cât și Marius Tucă au vorbit despre absența aparatului prezidențial. Nu apare ambasadorul României. Nu apare șeful de protocol. Nu există nicio coordonare vizibilă.