FOTO / Ce mesaje primește Monica Anghel după ce a slăbit spectaculos. ”Sunt oameni care îmi scriu că eram mai FRUMOASĂ când eram grasă”

Monica Anghel, în vârstă de 54 de ani, a dezvăluit ce mesaje primește după ce a slăbit spectaculos în ultimii ani.



Monica Anghel este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste din industria muzicală din România. Vedeta are o carieră de invidiat.

În plan personal, Monica Anghel este căsătorită în prezent cu Marian Caraivan, împreună cu care are un băiețel, Aviv. Vedeta a mai fost măritată cu medicul Andrei Carandino.

În ultimii ani, Monica Anghel a trecut printr-o spectaculoasă transformare de look, slăbind 40 de kilograme. Artista a spus, pentru revista Viva, ce mesaje primește și cum s-a schimbat atitudinea celor din jur după ce a slăbit.

Ce mesaje primește Monica Anghel după ce a slăbit spectaculos. ”Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe”

”Repet, eu sunt același om. Faptul că am slăbit, da. A fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Dar altfel de schimbări nu au fost. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic altceva. Da, atitudinea celor din jur evident că s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă. Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează, nu mai este o problemă a mea. Important este că sunt sănătoasă și că mă simt bine. Bine, oamenii acceptă extrem de greu schimbările. Asta nu mai este problema mea, nu mai are legătură cu mine”, a declarat Monica Anghel.

Artista a dat câteva detalii și despre cum reușește să își mențină silueta:

”Eu țin acest fasting de niște ani și mă simt foarte, foarte bine. Nu recomand lucrul acesta nimănui, pentru că fiecare om trebuie să meargă la un medic nutriționist și să-i spună acel medic ce să facă. Doar că eu așa funcționez, cu două mese pe zi. Și 90% din timp am grijă la ce mănânc. Evident că mai sunt și perioade în care sunt foarte obosită și nu mai stau să mă gândesc la ce mănânc. De exemplu, nu-mi bat capul cu ce mănânc atunci când plec din București, când am concert. Și e OK. După aceea vin acasă și, chiar dacă pun un kilogram sau două în câteva zile, le dau la fel de repede jos, pentru că nu las să treacă nu știu cât timp”.