FOTO / Ce PROFESIE a vrut, de fapt, să aleagă Carmen Tănase. ”Eu nici nu am vrut să dau la Teatru”

Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, a dezvăluit ce pofesie a vrut, de fapt, să aleagă înainte de a ajunge actriță.



Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și televiziune. În plan personal, Carmen Tănase a fost căsătorită cu Victor Parhon, în perioada 1989-2000, și este mama unui băiat. Actrița a rămas văduvă la vârsta de 39 de ani, atunci când soțul ei, Victor Parhon s-a stins din viață la începutul anilor 2000, și a avut grijă singură de fiul lor.

Carmen Tănase a jucat rolul Flăcăricăi în serialul de televiziune ”Inimă de țigan”, difuzat de postul de televiziune Pro TV, care s-a bucurat de foarte mare succes la public. De asemenea, vedeta a jucat acest rol și în serialele ”Regina” și ”State de România”.

Deși este o actriță de succes, Carmen Tănase nu și-a dorit dintotdeauna această meserie. La conferința ”Fain & Simplu” de la Constanța, vedeta a mărturisit că nu a vrut să dea la Teatru, ci la Medicină Veterinară.

Ce profesie a vrut, de fapt, să aleagă Carmen Tănase. ”E adevărat că îmi plăcea teatrul, mergeam la teatru, dar nu am avut eu această idee”

”Eu nici nu am vrut să dau la Teatru, nici nu a fost ideea mea. Eu am vrut ceva cu animale, să fac Zootehnie, Medicină Veterinară. E adevărat că îmi plăcea teatrul, mergeam la teatru, dar nu am avut eu această idee”, a mărturisit Carmen Tănase, potrivit click.ro.

”Ea a încolțit când tata mi-a propus, mă rog, a fost așa o variantă de viitoare viață, ce facem cu copilul, nu știu dacă am căutat ceva anume (n.r. – la Facultatea de Teatru). Știu că persoanele de la Psihologie merg ca să își rezolve anumite probleme, că am întâlnit și eu. Nu știu dacă și le rezolvă pentru că se încarcă cu ale altora… Sau poate se liniștesc că mai sunt și alții într-o astfel de situație. Mie îmi place să spun povești și poate că acesta este un motiv. În orice caz, mă simt foarte bine când sunt pe scenă, foarte bine. Mă simt cel mai bine când sunt pe scenă. Cel mai bine din viața mea”, a adăugat artista.