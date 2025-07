FOTO / Cum a trecut fiul lui Carmen Tănase peste moartea tatălui său. ”A fost FOARTE RĂU și a durat”

Actrița Carmen Tănase, în vârstă de 63 de ani, a povestit cum a trecut fiul ei peste dispariția tatălui său. ”A fost foarte rău și a durat”, a spus artista.



Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și televiziune. În plan personal, Carmen Tănase a fost căsătorită cu Victor Parhon, în perioada 1989-2000, și este mama unui băiat.

Carmen Tănase a jucat rolul Flăcăricăi în serialul de televiziune ”Inimă de țigan”, difuzat de postul de televiziune Pro TV, care s-a bucurat de foarte mare succes la public. De asemenea, vedeta a jucat acest rol și în serialele ”Regina” și ”State de România”.

Actrița a rămas văduvă la vârsta de 39 de ani, atunci când soțul ei, Victor Parhon s-a stins din viață la începutul anilor 2000, și a avut grijă singură de fiul lor.

Prezentă la podcastul ”Mom”, realizat de Nicoleta Luciu, Carmen Tănase a povestit, printre altele, despre cum a trecut fiul său peste moartea tatălui.

Cum a trecut fiul lui Carmen Tănase peste moartea tatălui său. ”Știu că l-a durut, știu că îl doare și acum”

”A fost foarte rău. A fost foarte rău și a durat. O să mă certe că spun lucrurile astea pentru că astea sunt chestiuni intime care chiar nu trebuie spuse. A trecut greu. Nici nu știu dacă a trecut, dar greu. Eu am încercat să-l ajut. Nu știu dacă am și reușit. Cine să-l ajute? Noi, cei care am rămas, am încercat cât de cât să facem plecarea asta să fie mai ușor de suportat, preluând noi anumite sarcini, dar cu siguranță n-am reușit. Nu, e un gol care depinde și cât ești de sensibil, depinde cât ești de profund, cum înțelegi lucrurile. El e un om care își pune foarte, foarte multe întrebări, își dă și răspunsuri, întoarce lucrurile pe toate fețele. Nu prea poți să-l prinzi pe picior greșit pentru că gândind atât de mult o situație, îi cam știe variantele și nu prea poți să-l prinzi pe picior greșit. El a făcut cunoștință cu doamna asta care vine și face nasoale pe aici îmbrăcată în negru la 11 ani”, a declarat Carmen Tănase.

”A luat pe cineva extraordinar de aproape de care avea extraordinar de multă nevoie la vremea aia, la vârsta aia un băiat are nevoie de tată. Are nevoie de tată ca să facă lucruri de băieți, nu poți să faci lucruri de băieți cu mama. Oricât s-ar strădui mama și oricât de băiețoasă ar fi mama, partea asta a lipsit. Știu că l-a durut, știu că îl doare și acum. Sigur, timpul le mai estompează, dar e o lipsă pe care a dus-o greu. S-a transformat în amintire, dar depinde. Problema e că uneori ea este atât de e acută, e vie, reînvie, știi? Și o simți, o simți”, a mai spus actrița, citată de revista Viva.