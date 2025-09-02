FOTO / Cum a reacționat Carmen Tănase când i s-a propus să fie JURAT la ”Românii au talent”. ”În ziua aia nu s-a putut discuta cu mine”

Începând de anul acesta, Carmen Tănase este jurat la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV. Actrița l-a înlocuit la masa juriului pe Dragoș Bucur. Despre cum a reacționat în momentul în care a primit oferta de la Pro TV a vorbit actrița într-un interviu pentru revista Viva.

Cum a reacționat Carmen Tănase când i s-a propus să fie jurat la ”Românii au talent”. ”Mi-am dorit foarte mult asta, de ani de zile”

”Nu că am acceptat…De când aștept eu să se întâmple asta. Mi-am dorit foarte mult asta, de ani de zile. Într-o bună zi a venit propunerea și nu mi-a venit să cred. M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie, iar în ziua aia nu s-a putut discuta cu mine, că eram pe norișori, în lumea mea. Acum mi-a trecut acel entuziasm nebun, dar am în continuare niște emoții de nu pot să vă explic”, a declarat Carmen Tănase.

”Nu am apucat să sun pe nimeni acum, dar băiatul meu a știut. El e însă mult mai reținut decât mine, nu e așa de expansiv. A zis: ”Bravo, domnule”. V-am spus, mi-am dorit enorm să ajung aici. Stăteam pe canapea, în fața televizorului, mă uitam la Românii au talent, și mă gândeam: ”Ce ciudă îmi e (râde) că nu sunt acolo. Mie ce îmi lipsește, domnule, eu de ce nu sunt acolo?””, a mai spus artista.