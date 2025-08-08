Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Ce relație are Nico cu fiica sa. ”Este PRIORITATEA ei acum, și este normal să fie așa”

08 aug. 2025, 13:30, Diverse
FOTO / Ce relație are Nico cu fiica sa. ”Este PRIORITATEA ei acum, și este normal să fie așa”
Cântăreața Nico, în vârstă de 55 de ani, a explicat ce relație are cu fiica sa, Aleexandra. De asemenea, artista a vorbit și despre rolul de bunică.

Binecunoscuta cântăreață Nico, pe numele său întreg Nicoleta Matei, este căsătorită Laurențiu Matei.

Artista are o fiică pe nume Alexandra, alături de care a participat în cel de-al treilea sezon al emisiunii ”Asia Express”, de la Antena 1. Alexandra a terminat Dreptul, însă nu profesează în domeniu. Nico a explicat că fiica sa lucrează la un post de televiziune din Ploiești, unde prezintă ștririle sportive. Nico a dezvăluit, în 2023, că a devenit bunică. Fiica sa, Alexandra, a născut un băiețel pentru care a ales numele Mathias.

Nico a făcut declarații, pentru revista Viva, despre relația cu fiica sa, Alexandra, dar și despre cum este ea în rolul de bunică.

Ce relație are Nico cu fiica sa. ”Suntem în continuare la fel de unite și de prietene”

”Acum îi dedică foarte mult timp copilului și este foarte implicată în creșterea și educația lui. Este prioritatea ei acum, și este normal să fie așa. (…) O ajut în continuare și îmi doresc să pot să o ajut și de acum înainte. Îmi fac timp, pentru că timpul petrecut cu ei este cel mai prețios și îmi iau și eu energie de la ei. (…) Relația noastră nu s-a schimbat, suntem în continuare la fel de unite și de prietene. (…) Se mai întâmplă să se consulte cu mine pe diferite aspecte, dar același lucru îl fac și eu, îi cer părerea de câte ori simt că punctul ei de vedere mă va ajuta”, a declarat Nico.


Despre cum se simte ca bunică, artista a spus:

”Cel mai frumos moment din viața mea este nașterea nepoțelului meu, e un sentiment atât de intens, o dragoste atât de pură, încât este foarte greu să pot exprima în cuvinte ceea ce am simțit în acel moment și ceea ce simt zi de zi de când el a venit în viețile noastre. (…) Este un sentiment de emoție, de bucurie, de împlinire, este cel mai frumos sentiment pe care l-am cunoscut”.

