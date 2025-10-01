FOTO / Ce SALARIU a avut Dragoș Dolănescu ca deputat în Costa Rica. ”Am donat jumătate din această sumă”

Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret de muzică populară Ion Dolănescu, a spus ce salariu a avut ca deputat în Costa Rica.



Dragoș Dolănescu este fiul cântărețului de muzică populară Ion Dolănescu. Ionuț Dolănescu a fost în scandal cu fratele său, Dragoș, după moartea tatălui lor, regretatul cântăreț de muzică populară Ion Dolănescu. Cei doi fii ai artistului, Ionuț și Dragoș s-au luptat prin tribunale pentru averea acestuia.

Dragoș Dolănescu este rezultatul poveștii de dragoste pe care Ion Dolănescu a trăit-o cu Margarita Valenciano. Ion Dolănescu a încetat din viață în data de 19 martie 2009.

Dragoș Dolănescu, care a fost deputat în Costa Rica, a vorbit, pentru click.ro, despre salariul pe care l-a avut când ocupa această funcție.

Ce salariu a avut Dragoș Dolănescu ca deputat în Costa Rica. ”Mandatul de deputat s-a încheiat, dar mă gândesc să revin în politică”

”Am avut un salariu lunar în jur de 8.000 de dolari. Dar, în pandemia de Covid-19, când foarte mulți angajați din turism au intrat în șomaj, eu am donat jumătate din această sumă, pentru a-i ajuta pe cei sărmani, ca să supraviețuiască. Le-am oferit și saci cu orez și cu făină, am cărat cu cârca, zile întregi”, a afirmat Dragoș Dolănescu.

”Ca să fii politician, trebuie să fii alături de oamenii necăjiți, la necaz. Am fost unul dintre cei mai îndrăgiți deputați din Costa Rica. Mandatul de deputat s-a încheiat, dar mă gândesc să revin în politică. Îmi place să lupt pentru drepturile oamenilor. Și tata a fost politician, un naționalist convins”, a adăugat acesta.