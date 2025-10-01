FOTO / Ce SALARIU a avut Dragoș Dolănescu ca deputat în Costa Rica. ”Am donat jumătate din această sumă”

Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret de muzică populară Ion Dolănescu, a spus ce salariu a avut ca deputat în Costa Rica.
Dragoș Dolănescu este fiul cântărețului de muzică populară Ion Dolănescu. Ionuț Dolănescu a fost în scandal cu fratele său, Dragoș, după moartea tatălui lor, regretatul cântăreț de muzică populară Ion Dolănescu. Cei doi fii ai artistului, Ionuț și Dragoș s-au luptat prin tribunale pentru averea acestuia.
Dragoș Dolănescu, care a fost deputat în Costa Rica, a vorbit, pentru click.ro, despre salariul pe care l-a avut când ocupa această funcție.
”Am avut un salariu lunar în jur de 8.000 de dolari. Dar, în pandemia de Covid-19, când foarte mulți angajați din turism au intrat în șomaj, eu am donat jumătate din această sumă, pentru a-i ajuta pe cei sărmani, ca să supraviețuiască. Le-am oferit și saci cu orez și cu făină, am cărat cu cârca, zile întregi”, a afirmat Dragoș Dolănescu.
”Ca să fii politician, trebuie să fii alături de oamenii necăjiți, la necaz. Am fost unul dintre cei mai îndrăgiți deputați din Costa Rica. Mandatul de deputat s-a încheiat, dar mă gândesc să revin în politică. Îmi place să lupt pentru drepturile oamenilor. Și tata a fost politician, un naționalist convins”, a adăugat acesta.