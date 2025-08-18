FOTO / Ce spune Feli Donose despre fiica ei. ”Când ne CERTĂM… sare casa în aer”

Cântăreața Feli Donose, în vârstă de 38 de ani, a vorbit despre fiica sa, Nora Luna, și relația pe care o are cu aceasta.



Feli Donose este o cântăreață cunoscută în industria muzicală din România. În plan personal, Feli Donose a format un cuplu cu Cătălin. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Nora Luna. La sfârșitul anului 2022, pe contul său de Instagram, Feli Donose a anunțat că s-a separat de Cătălin.

Ce spune Feli Donose despre fiica ei. ”Nu îmi place că joacă și acest rol, dar dacă așa simte ea… accept”

”Nora e pe 21 noiembrie născută și, da, e Scorpion, iar eu, Gemeni. Păăăi… uneori suntem și bine! (râde) Vorbind serios, nu ne plictisim niciodată. Când ne iubim și ne jucăm, ne iubim și ne jucăm, când ne certăm… sare casa în aer. Daaar, pentru că ne iubim mult, ne și trece repede. Și eu redevin copil în multe. Este un foarte bun terapeut copilul în viața unei mame. Îi arată fix unde mai are de lucrat. Dar să știi că nu pot să îmi mai văd viața fără ea fix așa cum e. Personalitatea ei și focul, iubirea și intensitatea… Este MAGICĂ! Cel mai mare hit”, a declarat Feli Donose.

”Este un copil inteligent, creativ, un suflet sensibil și intens, o minte isteață, și uneori… adultul de care am nevoie. Nu îmi place că joacă și acest rol, dar dacă așa simte ea… accept. Îți dau un exemplu: empatia ei când mă doare ceva o duce într-o zonă de mamă blândă. Mă întreabă dacă mă doare, mă pupă să treacă, merge la frigider să îmi facă să mănânc. Și îmi face toate combinațiile ciudate și greșite de mâncare, dar eu gust din fiecare, din iubire pentru ea. Cu stomacul… mă descurc după”, a mai spus artista.