Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Ce spune Feli Donose despre fiica ei. ”Când ne CERTĂM… sare casa în aer”

FOTO / Ce spune Feli Donose despre fiica ei. ”Când ne CERTĂM… sare casa în aer”

18 aug. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO / Ce spune Feli Donose despre fiica ei. ”Când ne CERTĂM… sare casa în aer”
Galerie Foto 20
Ce spune Feli Donose despre fiica ei

Cântăreața Feli Donose, în vârstă de 38 de ani, a vorbit despre fiica sa, Nora Luna, și relația pe care o are cu aceasta.

Feli Donose este o cântăreață cunoscută în industria muzicală din România. În plan personal, Feli Donose a format un cuplu cu Cătălin. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Nora Luna. La sfârșitul anului 2022, pe contul său de Instagram, Feli Donose a anunțat că s-a separat de Cătălin.

Feli Donose este o mămiă mândră și are o relație cu totul specială cu fiica sa, după cum a povestit artista pentru revista Viva.

Ce spune Feli Donose despre fiica ei. ”Nu îmi place că joacă și acest rol, dar dacă așa simte ea… accept”

”Nora e pe 21 noiembrie născută și, da, e Scorpion, iar eu, Gemeni. Păăăi… uneori suntem și bine! (râde) Vorbind serios, nu ne plictisim niciodată. Când ne iubim și ne jucăm, ne iubim și ne jucăm, când ne certăm… sare casa în aer. Daaar, pentru că ne iubim mult, ne și trece repede. Și eu redevin copil în multe. Este un foarte bun terapeut copilul în viața unei mame. Îi arată fix unde mai are de lucrat. Dar să știi că nu pot să îmi mai văd viața fără ea fix așa cum e. Personalitatea ei și focul, iubirea și intensitatea… Este MAGICĂ! Cel mai mare hit”, a declarat Feli Donose.

”Este un copil inteligent, creativ, un suflet sensibil și intens, o minte isteață, și uneori… adultul de care am nevoie. Nu îmi place că joacă și acest rol, dar dacă așa simte ea… accept. Îți dau un exemplu: empatia ei când mă doare ceva o duce într-o zonă de mamă blândă. Mă întreabă dacă mă doare, mă pupă să treacă, merge la frigider să îmi facă să mănânc. Și îmi face toate combinațiile ciudate și greșite de mâncare, dar eu gust din fiecare, din iubire pentru ea. Cu stomacul… mă descurc după”, a mai spus artista.

Mediafax
Povestea vilei care i-a fost repartizată lui Traian Băsescu. Casa este 'bântuită' de umbrele trecutului
Digi24
ADN-ul are o „dată de expirare”. Secretele despre sănătatea umană pe care le-a scos la iveală un studiu despre proteinele antice
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Click
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Patru români au murit pe litoralul românesc, în minivacanța de Sânta Maria. Cum s-au întâmplat tragediile
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
S-a stins un mare actor. Toată lumea e în doliu: A fost un om de un talent remarcabil
Evz.ro
Șomaj pentru absolvenții de liceu sau facultate. Ce acte sunt necesare și care sunt condițiile de acordare
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Vedetele și politica: Cine a reușit și cine a eșuat pe scena politică?
POLITICĂ Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare
14:28
Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare
POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Irinel Columbeanu joacă din nou într-un reality show. Sub numele de Nicușor Dan
14:28
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Irinel Columbeanu joacă din nou într-un reality show. Sub numele de Nicușor Dan
POLITICĂ Grindeanu anunță că PSD lucrează la un pachet de MĂSURI pentru relansarea economică, care nu înseamnă efort bugetar
14:25
Grindeanu anunță că PSD lucrează la un pachet de MĂSURI pentru relansarea economică, care nu înseamnă efort bugetar
ACTUALITATE Sorin Grindeanu: „Am avut discuții cu Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri și reglementări pe care anumite consilii județene doresc să le aibă”
14:24
Sorin Grindeanu: „Am avut discuții cu Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri și reglementări pe care anumite consilii județene doresc să le aibă”
LIVE VIDEO 🚨 Ion Cristoiu – Scenariu-Șoc! Se va retrage Trump din ecuația Europeană? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”
14:17
🚨 Ion Cristoiu – Scenariu-Șoc! Se va retrage Trump din ecuația Europeană? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”
VIDEO Tot mai puține NUNȚI în România. De ce nu se mai căsătoresc tinerii
14:05
Tot mai puține NUNȚI în România. De ce nu se mai căsătoresc tinerii