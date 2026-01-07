17:50 În orașul Shiraz, protestatarii au adus camioane cu pietre și construiesc baricade pentru a bloca străzile, în timp ce orașul se pregătește pentru lupte cu forțele de ordine ale regimului de la Teheran. 17:48 UPDATE. Protestatarii au început să incendieze benzinării și clădiri Protestatarii din Iran au început să incendieze clădiri și benzinării. 17:47 UPDATE. Primele victime ale revoltelor: 2 morți și 30 de răniți Ciocnirile din Iran în timpul protestelor au provocat moartea a două persoane și rănirea a 30, potrivit presei locale

Protestele antiguvernamentale din Iran au ajuns miercuri în a 11-a zi consecutive, în ciuda unei represiuni tot mai mari venite din partea autorităților. Regimul de la Teheran a trimis contingente importante ale forțelor de poliție și membri ai miliției Basij în orașul Shiraz pentru a bloca punctele de adunare ale protestatarilor.

Manifestanții s-au adunat în orașe din întreaga țară scandând „Moarte dictatorului”, în timp ce protestele și grevele au continuat în mai multe locații, inclusiv Kermanshah, Shiraz, Tabriz, Bandar Abbas, Kerman, Sabzevar, Shahrekord, Neyshabur, Qom și Gonabad.

Tulburările, alimentate de presiunea economică, inflația crescândă și nemulțumirea socială tot mai profundă, marchează unul dintre cele mai mari valuri de proteste din Iran din ultimii ani. Rapoartele arată că cel puțin 34 de protestatari au fost uciși de la începutul manifestaților, în timp ce peste 2.000 de persoane au fost reținute de forțele de securitate iraniene.

Prințul moștenitor în exil al Iranului, a apărut marți seara în emisiunea „Hannity” de la Fox News, unde a discutat despre protestele masive care au cuprins marile orașe iraniene. Pahlavi a declarat la postul de televiziune american că nu a văzut niciodată, în toți anii lui de exil, o oportunitate atât de mare pentru schimbarea regimului de la Teheran.

Acesta a subliniat că este pregătit să se întoarcă în Iran imediat ce situația o va permite, la cererea compatrioților săi, pentru a conduce o tranziție către o democrație seculară. El a precizat că nu caută neapărat puterea politică personală, ci dorește să ajute la organizarea unui referendum național și a unei adunări constituționale.

Pahlavi a transmis un mesaj în farsi pentru iranieni și i-a îndemnat să continue protestele. Mai mult, acesta i-a mulțumit lui Donald Trump pentru sprijinul acordat protestatarilor și a avertizat comunitatea internațională să nu mai susțină un regim „corupt și terorist” care se află în pragul colapsului.

Guvernul de la Teheran încearcă să oprească protestele prin dublarea subvențiilor la alimente

În contextul acestor tensiuni, regimul de la Teheran a încercat să potolească nemulțumirile prin dublarea subvențiilor pentru alimente de bază, pe fondul devalorizării masive a monedei naționale.

Șeful armatei iraniene, Amir Hatami, a declarat că protestele sunt un lucru normal și natural în orice țară, dar ceea ce este anormal și neconvențional este transformarea rapidă a protestelor în revolte într-un timp foarte scurt. Acest lucru este necaracteristic pentru națiunea iraniană cultă și este, fără îndoială, planificat de inamici, a afirmat Hatami.

Știre în curs de actualizare

