FOTO / Ce spune Irina Nicolae, ex-A.S.I.A., despre operațiile estetice. ”Sunt MULȚUMITĂ cu ceea ce văd în oglindă”

Irina Nicolae, fostă componentă a trupei A.S.I.A., a vorbit despre operațiile estetice și a dezvăluit la ce intervenții obișnuiește să recurgă.



A.S.I.A. a fost una dintre cele mai îndrăgite trupe muzicale care a activat în perioada 1999-2006. Inițial, din formație au făcut parte: Anca Neacşu, Sorana Mohamad, Irina Nicolae şi Anemona Niculescu.

Irina Nicolae este stabilită de foarte mulți ani în Ungaria. Este căsătorită, de cinci ani, cu omul de afaceri Marius Vizer, președinte din 2007 al Federației Internaționale de Judo, împreună cu care are o fetiță, Scarlett-Maria. Irina Nicolae a mărturisit că a pierdut o sarcină.

Irina Nicolae arată foarte bine. Aceasta a vorbit, pentru revista Viva, despre operațiile estetice, dar și despre cum reușește să se mențină în formă.

Ce spune Irina Nicolae, ex-A.S.I.A., despre operațiile estetice. ”Fac doar botox, și asta o dată pe an”

”Nu am apelat la vreo operație estetică, fac doar botox, și asta o dată pe an, dar dacă cineva simte nevoia unei schimbări sau îmbunătățiri, de ce nu? Însă eu sunt mulțumită cu ceea ce văd în oglindă, mă plac așa cum sunt și nu aș schimba nimic la aspectul meu fizic”, a declarat Irina Nicolae.



Despre cum se menține în formă, aceasta a spus:

”Întotdeauna am fost o fire sportivă și am avut noroc și de o moștenire genetică bună, nu am fost grasă niciodată și nici nu am avut probleme în a mânca orice oricând, dar după ce am născut am apelat la profesioniști: Carmen Fit și Sonia Burtic (Son Slim) m-au ajutat să îmi revin la forma inițială și, cel mai important, am învățat cum să îmi combin alimentele, am învățat niște rețete wow care să îmi satisfacă și pofta de dulce (…). Mie mi se pare fantastic, mă ajută enorm să știu ce mănânc, ca să îmi pot pregăti în avans mâncarea. Așa îmi rămâne mai mult timp să mă joc cu fetița mea și nu risc să mănânc haotic sau deloc, pentru că asta, în timp, te va costa”.