FOTO / Ce spune Mihai Călin despre fiul său. ”Să nu aștepte niciodată AVANTAJE de nicăieri”

Actorul Mihai Călin, în vârstă de 56 de ani, a vorbit despre fiul său, Matei. Artistul a spus ce sfaturi i-a dat băiatului său.



Mihai Călin este un cunoscut actor, care de-a lungul anilor a jucat în diverse seriale care s-au bucurat de succes la public. Mihai Călin a debutat în televiziune în urmă cu 25 de ani, la emisiunea „Știi și câștigi”, pe care a moderat-o la postul de televiziune Pro TV.

În plan personal, Mihai Călin este căsătorit cu Silvia și au împreună un copil, un băiat pe nume Matei. Actorul a vorbit, pentru revista Viva, despre fiul său, dând detalii despre cariera aleasă de acesta, dar și despre sfaturi pe care i le-a dat ca părinte.

Ce spune Mihai Călin despre fiul său. ”Nu am vrut să-l împingem în față, dar s-a întâmplat”

”Pe Matei nu l-am împins spre regie sau actorie absolut deloc. Însă, probabil auzind discuții în casă, între noi, între prieteni, s-a simțit atras de zona asta. Am fost foarte mândru când a venit pe lume, iar de atunci sunt foarte mândru de el și de Silvia. Am încercat să fim părinți deschiși, iubitori, să-l educăm într-un spirit de ajutor pentru ceilalți, să înțeleagă că a-i ajuta pe ceilalți e foarte important, să fie sincer, să se dezvolte pe picioarele lui, să nu aștepte niciodată avantaje de nicăieri. A jucat în câteva scurtmetraje, chiar și într-un episod din „Las Fierbinți”. Nu am vrut să-l împingem în față, dar s-a întâmplat. El vrea să facă Regie Film, termină anul I. Prea multe sfaturi nu-i dăm, doar să-și facă meseria cu plăcere”, a mărturisit Mihai Călin.

”În ceea ce privește străinătatea, n-am nicio opinie, dacă vrea să studieze, e bine. El nu vrea să plece în străinătate definitiv, cel puțin nu deocamdată. Dacă ar pleca să studieze ceva și să se întoarcă, mi s-ar părea un lucru foarte frumos, l-aș încuraja să facă asta. Eu nu m-am gândit niciodată să plec din țară, pentru că nu pot să fac actorie nicăieri”, a mai spus actorul.