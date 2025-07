FOTO / Cine ar fi trebuit SĂ PREZINTE ”Duminica în familie”. ”În dimineața în care trebuia să batem palma, nu m-am mai dus”

Mariana Moculescu susține că ea ar fi trebuit să prezinte ”Duminica în fmilie”, emisiune care a ajuns să fie moderată, cu ani în urmă, de Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu este astăzi una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate vedete de televiziune din România. De-a lungul anilor, aceasta a prezentat numeroase emisiuni Tv care s-au bucurat de mare succes la public. Una dintre acestea a fost ”Duminica în familie”.

În plan personal, Mihaela Rădulescu este mama unui băiat, Ayan, rezultat din mariajul cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg. De câțiva ani, Mihaela Rădulescu trăiește o poveste de dragoste cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu a mai fost căsătorită de două ori. Între anii 1997 și 1999, aceasta a fost măritată cu Ștefan Bănică Junior. Prima căsnicie a Mihaelei Rădulescu a fost cu Bogdan Rădulescu. Primul soț al vedetei a încetat din viață în data de 30 ianuarie 2023, răpus de o boală cumplită, cancer.

Mariana Moculescu a lucrat, cu ani în urmă în televiziune. Aceasta a povestit că ea ar fi fost cea care ar fi trebuit să prezinte ”Duminica în familie”, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

În plan personal, Mariana Moculescu trăit o poveste de dragoste cu binecunoscutul compozitor Horia Moculescu, de care a divorțat în anul 2000. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Nidia.

Cine ar fi trebuit să prezinte ”Duminica în familie”. ”A fost o discuție cu martori”

”Eram în divorț de Horia Moculescu, plecasem deja de la Antena 1, din cauza scandalului public cu el. Păstrasem însă legătura cu foștii colegi, iar, într-o dimineața, m-au chemat șefii postului tv, pentru a sta de vorbă despre un proiect nou, se chema „Duminica în familie!”. „A fost o discuție cu martori! Eram tânără, frumoasă, aveam deja experiență pe micul ecran, prezentasem știri și făcusem revista presei în direct. Atunci, în acea dimineață, a fost totul frumos, am primit multe complimente, eram veseli, că ne-am revăzut. A fost o discuție cu martori. Mi s-a propus acest proiect, am fixat data când trebuia să merg la Antena 1, ca să semnez contractul. Am înțeles că erau în vizor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin, dar că ei m-au ales pe mine. Aveam 30 de ani”, a povestit Mariana Moculescu pentru click.ro.

”În dimineața în care trebuia să batem palma, nu m-am mai dus. Mama era în spital, suferea de cancer, eu eram în plin divorț, fata mea era cu școala, căutam un loc unde să mă mut cu chirie… Viața mea era total dată peste cap, în acea perioadă. Am spus că nu mă mai duc și asta a fost, așa sunt eu. (…) Andreea Marin și Mihaela Rădulescu sunt foarte bune prezentatoare de televiziune. De Andreea Marin îmi place că este frumoasă, descurcăreață. Mihaela a avut însă ceva în plus, avea acea aură de vedetă de televiziune. S-a descurcat foarte bine la cârma emisiunii „Duminica în familie”, de la Antena 1, bucurându-se de un imens succes”, a mai spus aceasta.