FOTO / Confesiunea lui Mihai Bendeac. ”N-am mai avut o ÎNTÂLNIRE de şase ani”

Mihai Bendeac, în vârstă de 42 de ani, a făcut câteva declarații despre viața sa sentimentală, mărturisind că nu a mai avut o întâlnire de câțiva ani.

Mihai Bendeac este cunoscut ca actor, dar și din postura de jurat la emisiunea ”iUmor”, care a fost difuzată de postul de televiziune Antena 1. În prezent, acesta este jurat la show-ul ”The Ticket”, de la același post TV.

Într-un interviu pentru okmagazine.ro, Mihai Bendeac a făcut câteva declarații despre viața sa sentimentală.

Confesiunea lui Mihai Bendeac. ”Mă întreb dacă aş mai putea să relaţionez cu o femeie mai mult de 48 de ore”

”Mie îmi place foarte mult să fiu singur. Şi să ştii că singurătatea, după un timp, e un viciu”, a mărturisit Mihai Bendeac pentru sursa mai sus-menționată.

”Deocamdată nu am timp de viaţă personală, n-am mai avut o întâlnire de şase ani şi cred că am ajuns în punctul în care mă întreb dacă aş mai putea să relaţionez cu o femeie mai mult de 48 de ore. Anul acesta mi-am propus să descopăr asta despre mine, ca un soi de proiect personal, dacă vrei”, a mai spus actorul.