FOTO / Cu cât a fost plătită Angela Rusu ca să cânte la nunta Elenei Băsescu. "A dat un PLIC soțului meu"

05 sept. 2025, 14:30, Showbiz
Cântăreața de muzică populară Angela Rusu, în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit ce a primit atunci când a cântat la nunta Elenei Băsescu, fiica ex-președintelui Traian Băsescu.

Angela Rusu este o cunoscută interpretă de muzică populară. În plan personal, artista este căsătorită cu Marius Moldovan. Aceasta a mai fost măritată de două ori. Angela Rusu are trei fete: Măriuca, Larisa și Rebeca. Pe fiica sa cea mai mică, Măriuca, a născut-o la vârsta de 46 de ani.

Angela Rusu a fost invitată la emisiunea ”40 de întrebări”, moderată de Denise Rifai la postul de televiziune Kanal D. Printre altele, artista a vorbit și despre invitația pe care a primit-o în urmă cu ani de a cânta la nunta Elenei Băsescu, fata cea mică a fostului președinte al României Traian Băsescu.

”A fost o onoare pentru mine să fiu invitată la nunta fiicei domnului președinte. Vreau să vă spun și cum s-a întâmplat: eu cântam pe litoral, iar dânsul frecventa o terasă cunoscută din Olimp, unde, întâmplător, am cântat într-o seară în care dânsul a fost prezent împreună cu soția. M-a plăcut foarte mult, deci asta se întâmpla în luna iulie, și am fost sunată din partea dânsului, că ar dori ca, pe data de 2 septembrie, să fiu prezentă la nunta Elenei”, a declarat Angela Rusu, potrivit click.ro.

Artista a povestit că primul lucru pe care persoana pusă de Traian Băsescu l-a făcut a fost să întrebe de costuri:

”Normal că primul lucru pe care domnul respectiv l-a întrebat a fost: «Cât costă?» și am zis: «Ce să coste? Nu pot să fac acest lucru, adică să primesc bani de la domnul președinte”. Nu și nu și nu, că vrea să plătească”.

”Am ajuns la nuntă, am cântat, am avut momentul meu, după care a venit domnul președinte personal și a dat un plic soțului meu. (…) Nu erau mulți, nu! Pentru mine a fost onoarea de a cânta și nu mai contau banii absolut deloc”, a mai spus Angela Rusu.

Mediafax
