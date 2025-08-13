FOTO / Cu ce se OCUPĂ acum Roxana Ionescu. ”Am schimbat platoul de televiziune cu o altă „scenă””

Fosta vedetă de televiziune Roxana Ionescu a dat detalii despre activitatea pe care o are în prezent, după ce nu a mai apărut pe micile ecrane.



Roxana Ionescu este o fostă vedetă de televiziune care a devenit cunoscută publicului interpretând rolul „Mama Natură” în emisiunea ”Ciao Darwin”, emisiune care a fost difuzată de postul tv Antena 1 în perioada 2003-2005. Roxana Ionescu a câștigat concursul ”Dansez pentru tine”, sezonul al 13-lea, de la postul de televiziune Pro TV, alături de partenerul George Boghian. La emisiunile respective, Roxana Ionescu a fost, în câteva rânduri, protagonista unor momente incendiare, arătându-și involuntar bustul în timp ce dansa.

Fosta Mama Natură și alesul inimii ei, Tinu Vidaicu, s-au căsătorit religios în vara anului 2021, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, orașul natal al mirelui. Cei doi și-au jurat iubire și-n fața lui Dumnezeu la mai bine de un an de la cununia civilă, care a avut loc tot la Timișoara.

Roxana Ionescu şi partenerul său de viață, Tinu Vidaicu, au trecut printr-un moment extrem de greu în anul 2019. Vedeta urma să devină mamă pentru prima oară, însă, din păcate, au existat probleme. A pierdut sarcina în luna a şasea.

Roxana Ionescu a povestit, pentru revista Viva, ce activitate are în prezent, după ce nu a mai apărut pe micile ecrane.

Cu ce se ocupă acum Roxana Ionescu. ”Lucrez la câteva proiecte care mă reprezintă”

”Sunt într-o perioadă frumoasă, în care m-am regăsit și am învățat să aleg ce îmi face bine. Profesional, lucrez la câteva proiecte care mă reprezintă, iar pe plan personal, sunt liniștită, împăcată și fericită că sunt înconjurată de oameni dragi”, a declarat Roxana Ionescu.

”Viața este plină de surprize, dorința de schimbare se datorează soțului meu, care a crezut în mine și m-a sprijinit, așa am ajuns să fac lucruri și să mă reinventez, dacă pot spune așa, în alt oraș. Norocul a fost că am schimbat platoul de televiziune cu o altă „scenă”, așa îmi place să spun, am lucrat pentru cluburile noastre, unde am avut ocazia să pun în aplicare concepte și să dezvolt lucruri frumoase care să îi facă pe oameni fericiți. (…) Tranziția a fost în timp, eu l-am cunoscut pe Tinu în 2013, iar mutarea mea la Timișoara a fost în 2018, timp în care m-am acomodat cu tot, cu locul, cu oamenii, cu nevoile…”, a mai spus aceasta.