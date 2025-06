FOTO / Cum a aflat Alina Pușcaș de plecarea lui Cosmin Seleși la Pro TV. ”Și eram SIGURĂ că s-a întâmplat ceva”

Prezentatoarea de televiziune Alina Pușcaș a spus cum a aflat de plecarea la Pro TV a lui Cosmin Seleși, fostul său coleg de la emisiunea ”Te cunosc de undeva”.



Alina Pușcaș este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare a emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1 . De asemenea, Alina Pușcaș a jucat într-una dintre cele mai urrmărite telenovele românești – ”Narcisa sălbatică”, din anul 2010, unde a interpretat rolul Narcisei Drăghici.

În ceea ce privește viața personală, în anul 2015, în luna august, Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017. În luna octombrie a anului 2017, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia. În luna august a anului 2019, Alina Pușcaș a devenit mămică pentru a treia oară, aducând pe lume o fetiță, Iris.

Ani de zile, Alina Pușcaș a prezentat show-ul ”Te cunosc de undeva” alături de Cosmin Seleși. Actorul a renunțat însă la colaborarea cu Antena 1, unde a lucrat ani de zile. După o perioadă de pauză, Cosmin Seleși a revenit pe micile ecane, cu o nouă emisiune la postul de televiziune Pro TV – ”Batem palma?”. În prezent, Alina Pușcaș prezintă emisiunea respectivă alături de Pepe.

Alina Pușcaș a povestit, pentru revista Unica, cum a aflat că fostul ei coleg Cosmin Seleși a plecat la Pro TV. De asemenea, a spus și ce relație avea cu acesta.

Cum a aflat Alina Pușcaș de plecarea lui Cosmin Seleși la Pro TV. ”Eu chiar am crezut că suntem, de fapt, colegi apropiați”

”Nu am știut dinainte. Asta a fost o chestie care pe mine m-a surprins, să zic așa, pentru că eu nu am aflat de la el. Eu chiar am crezut că suntem, de fapt, colegi apropiați. Am fost și la botez la el, a fost și el la soțul meu la cabinet de atâtea ori, în sensul de a-l ajuta. Și mă așteptam, ca după 10 ani, să-mi spună el așa, prietenește, gen: „Măi, sora mea, mă duc la ceilalți. Mă duc la Pro”. Prima și prima dată am aflat eu singură, uitându-mă la televizor și văzându-l live la Măruță. Ceea ce, pentru mine, a fost clar un red flag (semnal de alarmă). Și eram sigură că s-a întâmplat ceva, pentru că noi nu aveam voie să fim prezenți în alte emisiuni de la alte posturi”, a declarat Alina Pușcaș.

”Și atunci mi-am dat seama, în momentul în care l-am văzut acolo, singură. Și cred că și-a dat seama toată România că urmează ceva. Exact. După care l-am văzut, sau auzisem din presă, că semnase pentru Revelion. Și am zis: „Mă, e clar””, a adăugat aceasta.