FOTO / Cum a ajuns Paul Ipate la actorie. ”Nu era atunci o meserie cu perspective BĂNOASE”

Paul Ipate, în vârstă de 40 de ani, a dezvăluit cum a ajuns să se facă actor. Inițial, acesta voia să se îndrepte spre o altă carieră.

Paul Ipate a povestit, pentru revista Avantaje, cum a ajuns la actorie.

În liceu, acesta a decis să dea examen la Academia Militară.

Cum a ajuns Paul Ipate la actorie. ”Tata m-a convins că de la un punct încolo latura spirituală va fi mai importantă decât cea financiară”

”Voiam bani la vârsta aia. Actoria nu era atunci o meserie cu perspective bănoase. Tata m-a convins că de la un punct încolo latura spirituală va fi mai importantă decât cea financiară. Și că e mai important să fac ceva care-mi aduce bucurie”, a spus Paul Ipate despre perioada când a vrut să de la Academia Militară.

Despre primele experiențe pe scenă, Paul Ipate a spus:

”La 8 ani m-a dus tata la Palatul copiilor, la Marian Marinescu, la cercul de teatru. Și apoi la 16 ani am dat o probă la Teatrul de comedie pentru spectacolul Iarinei Demian, A fost odată în Brooklyn. Și de acolo lucrurile s-au legat și am renunțat la ideea de a da la Academie”.

Paul Ipate și-a amintit și despre admiterea la UNATC:

”Inițial am aflat de la un coleg că am intrat primul. A doua zi am aflat de la același coleg că el nu știe exact dacă am intrat sau nu. Eram plecat din București, nu aveam pe cine să trimit să verifice, și am stat câteva zile cu stres pentru că apucasem să le zic părinților că am intrat primul. După vreo patru zile, când am ajuns la facultate, am văzut că sunt al treilea, mama s-a supărat că am mințit-o, tata era fericit că am intrat pentru că nu avea bani de facultate privată”.

Paul Ipate este căsătorit cu Jojo

Jojo este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. În ceea ce privește viața personală, Jojo formează împreună cu actorul Paul Ipate unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună nouă ani de relație. Vedeta are doi copii – un băiețel, Achim, din primul mariaj, și o fetiță, Zora, din povestea de dragoste pe care o trăiește cu actorul Paul Ipate.

Jojo și Paul Ipate au decis să își unească destinele. Cei doi s-au căsătorit în data de 5 august 2023, iar cununia civilă a avut loc în Italia, într-un decor de vis.

În data de 21 august 2023, Jojo și Paul Ipate s-au căssătorit religios în România. Evenimentul a avut loc într-un cadru splendid, tematica aleasă fiind „Visul unei nopți de vară”, piesa lui Shakespeare.