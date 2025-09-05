FOTO / Cum a câștigat Nicoleta Luciu primii BANI din televiziune. ”Am debutat odată cu PRO TV-ul ca aplaudac”

Nicoleta Luciu, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit cum a câștigat primii bani în televiziune. ”Am debutat odată cu PRO TV-ul ca aplaudac”, a spus aceasta.



De ani de zile, Nicoleta Luciu s-a retras la Miercurea Ciuc, acolo unde locuiește împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. În trecut, Dinu Maxer a trăit o poveste de dragoste cu Nicoleta Luciu. Cei doi au avut o relație de opt ani. S-au despărțit în anul 2005, când nimeni nu se aștepta.

Nicoleta Luciu a apărut rar la TV în ultimii ani, dar recent și-a lansat un podcast – ”Mom”.

La emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV, Nicoleta Luciu a dezvăluit cum a câștigat primii săi bani în televiziunee. Aceasta mergea la emisiuni de succes unde aplauda din public și pentru fiecare ediție la care era prezentă primea câte 10 lei, potrivit click.ro.

Cum a câștigat Nicoleta Luciu primii bani din televiziune. ”Făceam multe, multe”

”Am debutat odată cu PRO TV-ul ca aplaudac (n.r.- în urmă cu 30 de ani), (…) La PRO TV am fost în emisiuni la Florin Călinescu, la Mihai Călin, după m-am dus la TVR, la Horia Brenciu. (…) În fiecare an de liceu am făcut câte o școală de modelling… În clasa a 10-a m-am dus la cursuri de Cruce Roșie, făceam practică la Spitalul Universitar, la Chirurgie, am făcut treaba asta timp de doi ani, în clasa a 10-a și a 11-a. Lucram și ca model, veneam și la televizor și aplaudam, adică făceam multe, multe…”, a declarat Nicoleta Luciu.

”Întotdeauna le admiram pe fetele care erau asistente, eram puștoaică. Cred că aveam vreo 16 ani și mă întrebam: «Doamne, cum o fi să fii asistentă într-un platou de televiziune?». Peste doi ani deja eram…”, a mai spus aceasta.