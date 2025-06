FOTO / Cum a început povestea de DRAGOSTE dintre Lucian Viziru și soția sa. ”Mi-a dat un număr de telefon greșit”

Actorul și cântărețul Lucian Viziru, în vârstă de 48 de ani, și soția sa, Em, au povestit cum a început povestea lor de dragoste.

Lucian Viziru a trăit de șapte ani în Germania.Lucian Viziru este căsătorit cu Ema, împreună cu care are un băiat, Mihai. Lucian Viziru a fost actor, dar fost solist în trupa ”Gaz pe foc”, actor și prezentator. De asemenea, acesta a fost antrenor de tenis.

După ce a decis să revină în România. Lucian Vizirus-a ocupat de de imobiliare.

Lucian Viziru este fratele mai mare al lui Augustin Viziru.

Lucian Viziru și partenera sa de viață, Ema, au fost prezenți în urmă cu ceva timp la emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV, unde au povestit cum a debutat relația lor.

Cum a început povestea de dragoste dintre Lucian Viziru și soția sa. ”În sufletul meu, simțeam că era ceva care trebuia rezolvat, că trebuia să fie o continuare”

”Ne cunoaștem de 33 de ani, am fost colegi de bancă în liceu, iubire din aia, de liceu. Eram în clasa a XI-a. Mi-a trimis un mesaj: ce faci fetico? Vrei să bem o cafea? Chiar era star în perioada aia”, a spus Ema, potrivit libertateapentrufemei.ro.

”Eu am întâlnit-o pe vremea când eram cu Catrinel. Ne-am întâlnit la supermarket și mi-a dat un număr de telefon greșit. N-am putut să dau de ea. După aia a trimis ea mesaj tuturor (pe Facebook) de „la mulți ani”. În sufletul meu, simțeam că era ceva care trebuia rezolvat, că trebuia să fie o continuare. Am zis: hai să bem o cafea, după care cred că nu ne-am mai despărțit vreo 7-8 ani, până când am plecat eu în Germania”, a declarat Lucian Viziru.

”Logistic vorbind. A trebuit să plece el singur, ca să termine copilul grădinița. N-am fost despărțiți. Din prima clipă până acum. Pentru mine Lucian Viziru e colegul meu de bancă. Așa a fost întotdeauna. Și campionul mondial școlar la tenis. Eu așa m-am îndrăgostit de el. Eu i-am pierdut perioada aia a lui de glorie, n-am urmărit-o. La 16 ani să fii campion mondial școlar e mare lucru”, a adăugat soția artistului.

”Pentru mine asta a și contat, că nu vedea în mine acel Lucian Viziru din telenovele. Noi ne completăm foarte bine. Ea e femeia cu ideea de cele mai multe ori. Singur n-aș fi putut să fac ce am făcut”, a încheiat Lucian Viziru.