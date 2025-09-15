FOTO / Cum este Irina Fodor în rol de mamă. ”Culmea e că eu sunt și mediator și BAUBAU”

Irina Fodor a spus cum se descurcă în rol de mamă. Vedeta are o fata, Diana, din mariajul cu Răzvan Fodor.



Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar de peste 14 ani sunt căsătoriți.

Irina Fodor este prezentatoarea emisiunii de mare succes ”Asia Express”, difuzată de postul de televiziune Antena 1. De asemenea, vedeta moderează și show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, transmis de același post TV.

Irina Fodor a vorbit la Știrile Antena Stars despre cum se descurcă în rol de mamă și cum o crește pe Diana, fiica sa și a lui Răzvan Fodor.

Cum este Irina Fodor în rol de mamă. ”O mamă cumsecade, atâta timp cât respecți, totuși, un minim de reguli”

”Eu sunt o mamă de treabă, o mamă cumsecade, atâta timp cât respecți, totuși, un minim de reguli. Pe care nu le impun copilului pentru că n-aș vrea să se distreze (…) ci pentru că sunt niște reguli care o ajută să fie mai departe vertical ca om. Și alte reguli care o țin în siguranță”, a declarat Irina Fodor, potrivit revistei Elle.

”La noi în casă este ziua și argumentarea. Păi n-avem ce să facem pentru că totul este despre „Aș vrea să fac nu știu ce…”. Culmea e că eu sunt și mediator și baubau. Nu știu cum m-am ales cu astea două”, a mai spus vedeta de televiziune.