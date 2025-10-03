Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cum se comportă Amalia Năstase cu oamenii care o abordează. ”Când îi tratezi pe toți IMPORTANȚI, oamenii se deschid”

03 oct. 2025, 18:30
Amalia Năstase a explicat cum se comportă cu oamenii care o abordează în diverse locuri. ”Când îi tratezi pe toți importanți, oamenii se deschid”, a afirmat aceasta.

Amalia Nătase a mărturisit, la podcastul realizat de Jorge, cum se comportă atunci când este abordată de oameni în diverse locuri. Aceasta a explicat că vorbește cu toată lumea.

”Eu vorbesc oricum cu toată lumea, și când merg la piață, și când îmi cere un copil bani, eu îi dau, pentru că, dacă ai ajuns să ceri bani, înseamnă că ți-e foarte greu. Eu de asta și vorbesc (…) Trebuie să vorbești cu toată lumea ca și când ar avea un potențial extraordinar (…) Când îi tratezi pe toți importanți, oamenii se deschid, îți spun chestii, se întâmplă minuni”, a declarat Amalia Năstase, citată de spynews.ro.

Amalia Năstase e căsătorită și are trei copii

Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase și a divorțat de acesta în urmă cu peste zece ani. Din mariajul lor au rezultat două fete, Alessia și Emma.

În anul 2016, Amalia Năstase s-a recăsătorit cu Răzvan Vasilescu, un om de afaceri cu care are un băiat pe nume Toma. Cu toate acestea, Amalia Năstase poartă în continuare, inclusiv în acte, numele fostului partener de viață, legendarul campion de tenis Ilie Năstase.

