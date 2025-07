FOTO / Cum se menține în formă Adina Halas. ”Nu mai țin DIETĂ”

Fosta asistentă de televiziune Adina Halas a dat detalii despre cum reușește să se mențină în formă. ”Nu mai țin dietă”, a spus aceasta.



Adina Halas este cunoscută publicului telespectator din România de pe vremea când era asistenta lui Mircea Badea la un show de noapte, alături de Carmen Brumă. Era o prezență super sexy. Astăzi, fosta asistentă de televiziune este trecută de 40 de ani și este o apariție la fel de senzuală. În urmă cu ceva timp, Adina Halas a putut fi văzută la emisiunea ”Bravo, ai stil! Celebrities”, unde a fost una dintre concurentele care au ajuns în finală.

Adina Halas arată foarte bine și afișează o siluetă foarte armonioasă. Vedeta a explicat, pentru click.ro, ce activități are pentru a se întreține.

Cum se menține în formă Adina Halas. ”Pe lângă dans mai am 3 antrenamente pe săptămână”

”Fac dansuri cu Cornel Tătaru, cha-cha, tango argentinian, samba, salsa. După ce am slăbit fără sport, deoarece așa a fost programul de slăbit, m-am întors în perioada de menținere la mişcare și am vrut să încep cu ceva mai puțin solicitant decât antrenamentele mele funcționale cu care eram obișnuită, iar când Cornel Tătaru mi-a propus dansul la studioul său, mi-a plăcut ideea mult, pentru că de când mă știu îmi place să dansez”, a spus Adina Halas.

”La începutul relației cu Lucian am mers împreună la cursuri de tango argentinian, pe care l-am întrerupt când am rămas însărcinată, așa că există acolo o bază. Fac de două ori pe săptămână, samba, cha-cha, salsa, tango argentinian și west coast swing, dar urmează să explorez și altele. Pe lângă dans mai am 3 antrenamente pe săptămână. Nu mai țin dietă, sunt la menținere de când am slăbit. Mănânc echilibrat, în funcție de necesarul meu, personalizat pe parametrii mei și respectând aportul proteic mare. Suplimentez cu ce are nevoie corpul meu și sunt preocupată să prioritizez antrenamentele cu greutăți, iar ora de cardio o fac separat, de regulă indoor cycling”, a adăugat aceasta.