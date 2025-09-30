Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cum se menține în formă Andreea Berecleanu. ”Asta mă face să mă simt mereu FRESH”

30 sept. 2025, 14:30, Showbiz
Cum se menține în formă Andreea Berecleanu

Vedeta de televiziune Andreea Berecleanu, în vârstă de 50 de ani, a explicat cum reușește să se mențină într-o formă fizică cât mai bună.

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri. În prezent, aceasta apare la postul de televiziune Prima TV. Andreea Berecleanu a fost măritată cu Andrei Zaharescu, împreună cu care are doi copii, Eva și Petru.

Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estetician Constantin Stan. Cei doi, care sunt căsătoriți din anul 2016, îi au ca nași de cununie pe Ileana și Cătălin Badiu. Formează un cuplu, însă, de aproape zece ani.  Aceasta a fost cerută de soție la doar câteva săptămâni după ce a început relația cu Constantin Stan, însă până la căsătoria propriu-zisă au trecut trei ani.

Vedeta este una dintre cele mai frumoase apariții din lumea mondenă din țara noastră. Prezentatoarea a explicat, pentru click.ro,  cum reușește să fie într-o formă fizică extraordinară.

Cum se menține în formă Andreea Berecleanu. ”Secretul probabil că este o conduită de viață”

”Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh dar nu pun preț foarte mult pe trecerea anilor. Sunt recunoscătoare pentru că sunt sănătoasă dar pentru mine trecerea anilor înseamnă Meryl Streep așa încât aștept vârsta de 70-75 de ani să pot spune “forever young”. Secretul probabil că este o conduită de viață”, a declarat Andreea Berecleanu.

”Nu fumez deloc, beau ocazional, la evenimente importante. Am o dietă normală, fără excese și cu puțin sport”, a mai spus vedeta TV.

