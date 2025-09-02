Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cum se menține în formă Ileana Șipoteanu. ”Fac niște SACRIFICII”

02 sept. 2025, 14:30, Showbiz
Cântăreața Ileana Șipoteanu, în vârstă de 58 de ani, a dat detalii despre cum reușește să se mențină într-o formă fizică cât mai bună. ”Fac niște sacrificii”, a mărturisit artista.

Ileana Șipoteanu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică ușoară de la noi, de-a lungul anilor lansând numeroase șlagăre. În plan personal Ileana Șipoteanu a format o famlie alături de Dumitru Lupu. Compozitorul de muzică ușoară Dumitru Lupu a încetat din viață în data de 22 iulie 2017, chiar de ziua de naștere a soției sale, cântăreața Ileana Șipoteanu. Dumitru Lupu a mai fost căsătorit cu solista de muzică ușoară Viorela Filip. Din mariajul cu Ileana Șipoteanu a rezultat o fiică, Dumitrana.

Ileana Șipoteanu este o prezență cu totul aparte pe scena artistică din România. Arată foarte bine, este într-o formă fizică foarte bună, fiecare apariție a sa în fața publicului fiind plină de eleganță și delicatețe.  Artista a explicat, pentru revista Viva, cum are grijă de silueta sa.

Cum se menține în formă Ileana Șipoteanu. ”Nu mănânc decât la ore fixe”

”Vreau să îți spun că fac niște sacrificii. Crede-mă. Sacrificiul alimentar, în primul rând. Nu mănânc decât la ore fixe. Sunt vegetariană. Asta este. Fac foarte multă mișcare, foarte multă mișcare. Sunt foarte activă. Am această agitație specifică probabil și zodiei mele, Rac. Racul merge ușor. Sunt Rac spre Leu. Citesc de la amândouă zodiile și îmi iau ce îmi convine, ce mi se potrivește”, a detaliat Ileana Șipoteanu.

Ileana Șipoteanu nu este doar cântăreață, este și profesor la Universitatea Ovidius:

”Predau la Universitatea Ovidius din Constanța. Eu sunt profesoară, pentru că eu am terminat facultatea de actorie pe tehnici muzicale pentru actori. Mă simt absolut minunat alături de ei. Sunt foarte dornici, le place să cânte la microfon mult. Râdem, glumim, ne simțim bine. Mă simt și eu tânără alături de ei. E frumos, îmi place”.

