FOTO / Cum se simte graviduța Roxana Nemeș. ”La început am fost mai moody așa și foarte OBOSITĂ. Am avut și niște dureri de burtă”

Cântăreața Roxana Nemeș, în vârstă de 36 de ani, a spus cum se simte în sarcină. Artista este gravidă și urmează să aducă pe lume gemeni.



Roxana Nemeș este prezentă de mulți ani pe scena muzicală din România. În plan personal, Roxana Nemeș s-a căsătorit în data de 17 septembrie 2021 cu Călin Hagima. Roxana Nemeș a fost cerută de soție de Călin Hagima pe 7 decembrie 2019, însă căsătoria lor a fost amânată din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

Roxana Nemeș este însărcinată pentru prima oară. Artista va avea gemeni. Despre cum se simte și despre ce pofte de gravidă are în această perioadă a făcut blonda declarații pentru revista Viva.

Cum se simte graviduța Roxana Nemeș. ”Nu am neapărat pofte, însă mănânc cu foooooarte mare poftă, orice”

”Sincer, nu sunt genul de gravidă care îmi trezesc soțul la miezul nopții ca să îmi facă poftele. Chit că el mereu mă întreabă ce vreau. Ce să-mi ia. Că merge oricând, doar să mănânc! Nu am neapărat pofte, însă mănânc cu foooooarte mare poftă, orice! Și un fruct. E foarte mișto sentimentul. Eu nu știam ce-i aia să mănânci cu poftă, până la sarcină. O singură dată am avut o poftă de papanași. Dar nu mi-am dat seama și nu am mâncat. Iar două zile mi-a fost foarte, foarte rău! Și nu știam de la ce. Până mi-am făcut gogoși acasă și imediat mi-a trecut răul. Foarte interesant”, a spus Roxana Nemeș.

”La început am fost mai moody așa și foarte obosită. Am avut și niște dureri de burtă. Dar cum am intrat în trimestrul al doilea, mi-au revenit și energia și cheful de ieșit, de muncă, de tot. Dar capricioasă, tot sunt! În rest, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am o sarcina ușoară. Mă simt foarte bine acum”, a adăugat aceasta.