FOTO / De ce s-a mutat Ramona Bădescu în Italia. ”Eu nu am uitat NICIODATĂ de unde am plecat”

Ramona Bădescu, în vârstă de 56 de ani, a explicat când și de ce a decis să se mute în Italia. ”Eu nu am uitat niciodată de unde am plecat”, a afirmat aceasta.

Ramona Bădescu este stabilită de foarte mulți ani în Italia, acolo unde a reușit să-și construiască o carieră de succes , dar și să-și întemeieze o familie. Ramona Bădescu are un băiețel, Ignazio, împreună cu actualul ei partener de viață. Micuțul a venit pe lume în toamna anului 2019. Ramona Bădescu a devenit mamă la vârsta de 50 de ani.

Bărbatul cu care formează un cuplu de câțiva ani este bancherul și omul de afaceri Fabio Cali. Ramona Bădescu a fost căsătorită cu baronul italian Alessandro di Fornaro. Povestea de dragoste a durat șapte ani, iar în anul 2004 s-a pronunţat divorţul.

Ramona Bădescu a povestit când și de ce a luat decizia de a pleca în Italia.

De ce s-a mutat Ramona Bădescu în Italia. ”Poate, cine știe?, și în România reușeam să fac multe lucruri, dar nu câte am făcut în Italia”

”Am avut posibilitatea să ies cu un contract, altfel părinții mei nu m-ar fi lăsat. Tata chiar a venit la București să verifice acel contract. La un moment dat, având puțină frică de tata, am zis: „Lasă, ce să mă mai duc eu acolo?! Stau aici. Și aici stau bine”. Câștigasem „Steaua fără nume”, mai făceam turnee cu Tavi Ursulescu, Horia Moculescu îmi scrisese o melodie, Jolt Kerestely îmi scrisese melodia „Când ai 20 de ani”. Eram integrată în viața muzicală și artistică din România. Am rupt contractul. Apoi, am sunat-o pe Rora, Aurora Andronache, de la TVR, și i-am spus: „Rora, am rupt contractul, nu mai plec”. Și ea mi-a spus: „Nu ești normală la cap! Du-te! E pentru o lună de zile. Ce ai de pierdut? Vezi Italia și te întorci”. Și am dat telefon imediat. Am reușit să recuperez acel contract și am plecat”, a povestit Ramona Bădescu pentru revista Viva.

”Luna aceea din contract s-a transformat în 35 de ani. Am plecat pe 29 martie 1990. Și uite cum viața mi s-a schimbat total. Îi sunt recunoscătoare Rorei. Îi sunt recunoscătoare vieții mele, pentru că numai așa am reușit. Poate, cine știe?, și în România reușeam să fac multe lucruri, dar nu câte am făcut în Italia, unde am reușit să cunosc niște persoane, am ajuns să lucrez în Televiziunea Italiană, să joc în „Caracatița”, dar și în străinătate, peste Ocean, în Los Angeles”, a adăugat artista.

”Nu poți sintetiza 35 de ani de activitate într-un minut. Mi-ar trebui efectiv o carte să povestesc toate momentele mele importante. Și să nu uităm perioada în care am fost consiliera primarului Romei, cinci ani de zile. O misiune deosebită, în care m-am dedicat comunității de români și mi-am asumat riscuri mari. Am primit și multe amenințări cu moartea în acea perioadă. Eu nu am uitat niciodată de unde am plecat. Nu am uitat niciodată că m-am născut în România și am fost adoptată de Roma. Dar sângele care îmi curge în suflet este sânge românesc, nu se poate uita niciodată asta și sunt mândră de lucrul acesta”, a încheiat aceasta.