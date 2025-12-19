Prima pagină » Social » Prima reacție a Mihaelei Rădulescu după moartea mamei sale: „Mama mea extraordinară nu era bolnavă, doar a suferit prea mult”

19 dec. 2025, 21:30, Social
Mihaela Rădulescu a postat un mesaj emoţionant pe reţele de socializare, după ce astăzi, 19 decembrie 2025, mama sa, Marinela Ţiganu, s-a stins din viaţă la spitalul Elias din Capitală. În mesaj aceasta îşi împărtăşeşte durerea provocat de pierderea recentă a celor dragi, conform CanCan.

Vedeta de televiziune traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce, la câteva luni de la pierderea tragică a partenerului Felix Baumgartner, a primit vestea devastatoare a morții mamei sale. Mihaela Rădulescu, aflată încă în doliu, a fost surprinsă în ultimele săptămâni făcând vizite nocturne la Spitalul Elias, unde și-a petrecut ultimele clipe alături de mama ei, profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț și un sprijin discret în educația fiului Ayan. La câteva ore de la moartea Marinelei Ţiganu, fiica sa a postat un mesaj emoţionant pe Instagram.

„Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul lui uriaș și de îmbrățișările lui, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… OK. Așa cum am avut nevoie de minunata mea Mamă și de familia mea când Felix a murit. Mi-am pierdut și Mama și acest „și” doare îngrozitor. Bărbatul meu și Mama mea, amândoi plecați prea șocant, prea repede, prea tragic, prea curând, unul după altul… Îmi tot spun că voi sta dreaptă și voi primi orice provocare îmi aduce viața.”

În mesajul transmis, aceasta relatează că mama ei nu era bolnavă, motivul real fiind suferinţa pe care i-o purta Mihaelei după decesul lui Felix Baumgartner. „Mama mea extraordinară nu era bolnavă, doar a suferit prea mult din cauza a ceea ce am trăit eu în ultimele 5 luni, până la punctul în care inima ei nu a mai rezistat. Mamele bune, iubitoare și cinstite vor simți întotdeauna durerea copiilor lor… dublu.

Mihaela Rădulescu, copleşită de drama trăită

Vedeta mărturiseşte de asemenea că este copleşită de situaţia dificilă în care se află, si simte nevoie să mulţumească public tuturor persoanelor care au fost lânga mama sa până în ultima clipă.

„Într-o zi, când voi fi mai puternică, vă voi spune întreaga poveste a vieții mele din ultimele 5 luni, pentru că sunt multe lecții de învățat din ea pentru toată lumea. Pentru moment, vă rog să îmi permiteți să spun un uriaș MULȚUMESC fiecărei persoane care a avut grijă de Mama mea la Spitalul Elias, echipa de Neurologie. Dr. Petrescu a ținut-o pe Mama mea în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atât de mult timp, pentru că este pur și simplu cel mai bun doctor. Nu știu cum să le mulțumesc tuturor deodată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, doctor, terapeut – sunteți îngeri, toți. Am petrecut fiecare zi pe care am putut-o alături de Mama și a fost atât de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”

În încheierea mesajului plin de emoţie postat de Mihaela Rădulescu, vedeta le mulţumeşte tuturor celor care au susţinut-o încă de la decesul soţului ei, şi anunţă că în curând vor veni vremuri mai bune în viaţa sa.

„Mulțumesc tuturor prietenilor care au fost acolo pentru mine și pentru fratele meu, mulțumesc tuturor care mi-au oferit cele mai bune îmbrățișări și literalmente tuturor celor care au avut grijă să fie prieteni adevărați în ultimele 5 luni. Am fost mai tăcută ca niciodată, pentru că unele vremuri întunecate nu au nevoie de audiență. Mă voi întoarce curând, încercând să revin la viață, bucurie și vremuri mai bune.”

