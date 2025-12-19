Prima pagină » Știri externe » Ucraina atacă la mii de kilometri distanță. SBU a distrus un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat, pentru prima dată, un petrolier din flota fantomă a Rusiei în apele neutre ale Mării Mediterane, la o distanță record de peste 2.000 de kilometri de teritoriul ucrainean. Anunțul a fost făcut chiar în timp ce Vladimir Putin susținea conferința de final de an. 

Conform surselor citate de RBC-Ucraina, SBU a desfășurat o nouă operațiune specială fără precedent, la o distanță de peste 2.000 km de Ucraina. În urma unor acțiuni desfășurate pe mai multe etape în apele neutre ale Mării Mediterane, petrolierul „QENDIL” a fost lovit de drone și a suferit daune grave, încât nu mai poate fi folosit pentru scopul pentru care a fost construit.

În momentul impactului, nava nu transporta încărcătură petrolieră, astfel că nu a reprezentat un dezastru ecologic pentru mediul marin. În schimb suferit „daune critice”, anunță ucrainenii. Cu câteva zile înainte, SBU a lovit petrolierul Dashan în Marea Neagră, o navă care naviga în zona economică exclusivă a Ucrainei cu transponderul oprit.

Primul atac ucrainean asupra unui petrolier a avut loc în 2023

Deși atacurile din 2025 vizează în special navele din „flota fantomă” a Rusiei, prima operațiune majoră a SBU împotriva unui petrolier rusesc a avut loc pe 5 august 2023, când nava SIG a fost lovită lângă strâmtoarea Kerci cu o dronă maritimă încărcată cu 450 kg de TNT.

SBU a atacat deja a treia platformă petrolieră a Rusiei din Marea Caspică

Dronele de lungă distanță ale Centrului de Operațiuni Speciale „Alfa” al SBU au atacat a treia platformă petrolieră rusească din Marea Caspică. Acest atac este al treilea din ultimele săptămâni. De această dată, a fost atacată o instalație de foraj deținută de Lukoil în zona „Rakushechnoe”. Camera de bord a dronei a filmat o lovitură reușită în zona instalației de turbine cu gaz a platformei.

