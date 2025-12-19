Trei persoane au murit şi cinci au fost rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Cum a acționat principalul suspect

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi cinci au fost rănite, vineri, în urma unor atacuri, în principal cu un cuţit, la metroul din Taipei (Taiwan), a declarat şeful pompierilor din capitala Taiwanului, adăugând că suspectul este mort. Motivul atacului este încă necunoscut, a declarat pentru premierul Cho Jung-tai, vorbind despre acţiuni „deliberate”, potrivit Agerpres.

„În prezent, toate obiectivele importante, inclusiv gările, autostrăzile, staţiile de metrou şi aeroporturile, sunt în alertă maximă”, a declarat prim-ministrul.

Autorul purta o mască şi a aruncat „cinci sau şase cocktailuri Molotov sau grenade fumigene” în principala staţie de metrou din Taipei, a explicat el.

Primarul din Taipei, Chiang Wan-an, a declarat că suspectul „s-a sinucis sărind de pe o clădire pentru a nu fi arestat” şi că una dintre victime a murit încercând să prevină atacul din staţia centrală de metrou din capitala Taiwanului. Autorităţile au anunţat măsuri sporite de securitate pe întreaga insula, în urma tragediei.

O înregistrare video care circulă pe reţelele sociale arată un nor gros de fum alb care acoperă o zonă subterană a metroului.

Preşedintele Lai Ching-te a promis că autorităţile „vor clarifica rapid detaliile acestui caz”.

„Nu va exista clemenţă şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a garanta siguranţa cetăţenilor noştri”, a subliniat el.

Infracţiunile violente sunt rare în Taipei, deşi un atac comis în 2014 a îngrozit populaţia, când un bărbat a ucis patru persoane cu un cuţit la metroul din Taipei. El a fost executat pentru crimele sale în 2016, amintește sursa citată.

VIDEO – X / Foreigners in Taiwan