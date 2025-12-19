Prima pagină » Actualitate » Trei persoane au murit şi cinci au fost rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Cum a acționat principalul suspect

Trei persoane au murit şi cinci au fost rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Cum a acționat principalul suspect

19 dec. 2025, 19:58, Actualitate
FOTO - Captură video: X / Foreigners in Taiwan

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi cinci au fost rănite, vineri, în urma unor atacuri, în principal cu un cuţit, la metroul din Taipei (Taiwan), a declarat şeful pompierilor din capitala Taiwanului, adăugând că suspectul este mort. Motivul atacului este încă necunoscut, a declarat pentru premierul Cho Jung-tai, vorbind despre acţiuni „deliberate”, potrivit Agerpres.

„În prezent, toate obiectivele importante, inclusiv gările, autostrăzile, staţiile de metrou şi aeroporturile, sunt în alertă maximă”, a declarat prim-ministrul.

Autorul purta o mască şi a aruncat „cinci sau şase cocktailuri Molotov sau grenade fumigene” în principala staţie de metrou din Taipei, a explicat el.

Primarul din Taipei, Chiang Wan-an, a declarat că suspectul „s-a sinucis sărind de pe o clădire pentru a nu fi arestat” şi că una dintre victime a murit încercând să prevină atacul din staţia centrală de metrou din capitala Taiwanului. Autorităţile au anunţat măsuri sporite de securitate pe întreaga insula, în urma tragediei.

Atacatorul din Taipei, înainte de a se sinucide (FOTO – Captură video: X / Foreigners in Taiwan)

O înregistrare video care circulă pe reţelele sociale arată un nor gros de fum alb care acoperă o zonă subterană a metroului.

Preşedintele Lai Ching-te a promis că autorităţile „vor clarifica rapid detaliile acestui caz”.

„Nu va exista clemenţă şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a garanta siguranţa cetăţenilor noştri”, a subliniat el.

Infracţiunile violente sunt rare în Taipei, deşi un atac comis în 2014 a îngrozit populaţia, când un bărbat a ucis patru persoane cu un cuţit la metroul din Taipei. El a fost executat pentru crimele sale în 2016, amintește sursa citată.

VIDEO – X / Foreigners in Taiwan

Recomandarea video

Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
O descoperire despre modul în care dinozaurii își creșteau puii schimbă tot ce știam până acum
Care sunt principalele destinații pentru produsele românești. Harta „dependenței” economice și poziția României: „Dacă Germania strănută, România face gripă”
20:30
Care sunt principalele destinații pentru produsele românești. Harta „dependenței” economice și poziția României: „Dacă Germania strănută, România face gripă”
FLASH NEWS Ministra Oana Țoiu susține că România e implicată în procesul de pace din Ucraina, dar nu spune și cum
20:16
Ministra Oana Țoiu susține că România e implicată în procesul de pace din Ucraina, dar nu spune și cum
ULTIMA ORĂ O nouă rundă de negocieri la Miami. Delegațiile din SUA, Rusia, UE și Ucraina se întâlnesc din nou pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean
19:37
O nouă rundă de negocieri la Miami. Delegațiile din SUA, Rusia, UE și Ucraina se întâlnesc din nou pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean
ULTIMA ORĂ Oana Țoiu anunță speranțe: „Vestea bună finală pe aderarea la OCDE sperăm să vină în 2026”
19:35
Oana Țoiu anunță speranțe: „Vestea bună finală pe aderarea la OCDE sperăm să vină în 2026”
EXTERNE Moștenitoarea tronului Spaniei la manșa unui avion de antrenament. Prințesa Leonor se pregătește pentru rolul de șef al Forțelor Armate
18:47
Moștenitoarea tronului Spaniei la manșa unui avion de antrenament. Prințesa Leonor se pregătește pentru rolul de șef al Forțelor Armate

Cele mai noi