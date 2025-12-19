Prima pagină » Actualitate » Femeie rănită grav de trenulețul lui Moș Crăciun, în centrul Piteștiului. Cum s-a întâmplat incidentul neobișnuit

Femeie rănită grav de trenulețul lui Moș Crăciun, în centrul Piteștiului. Cum s-a întâmplat incidentul neobișnuit

19 dec. 2025, 19:59, Actualitate

Incident neobișnuit în centrul Piteștiului. O femeie de peste 70 de ani a fost rănită grav, după ce a fost lovită de trenulețul lui Moș Crăciun.

Accidentul a avut loc în momentul în care trenulețul întorcea. Femeia a ieșit în fața lui, conducătorul a claxonat, dar în loc să se îndepărteze, bătrâna a sărit și mai aproape de vehiculul care a acroșat-o și a trântit-o la pământ. Un pompier cu pregătire de paramedic, aflat în timpul liber la Târgul de Crăciun, a intervenit rapid, i-a acordat primul ajutor și a ținut situația sub control până la sosirea echipajelor medicale.

