Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al SUA în România: „Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane”

19 dec. 2025, 20:50, Actualitate
Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de Donald Trump pentru postul de ambasador în România, a fost confirmat în această funcţie prin votul Senatului. Iată mesajul ambasadei.

Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea Președintelui Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri”, a transmis, vineri, Ambasada SUA la Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.

Conform sursei citate, Nirenberg a fost confirmat prin votul Senatului în cursul zilei de joi.

În data de 16 iunie, Darryl Nirenberg, despre care preşedintele Donald Trump afirma are o experienţă de 40 de ani în politica externă, a fost nominalizat oficial de preşedintele SUA, pentru postul de ambasador în România, nominalizarea fiind trimisă către Senat.

În luna mai, preşedintele american Donald Trump a declarat că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA la Bucureşti. El are o experienţă de 40 de ani şi va continua susţină interesele SUA la Bucureşti.

