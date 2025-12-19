Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat într-o intervenție live la Antena 3 CNN că România, statul cu cea mai lungă graniță cu Ucraina, este implicată în procesul de pace în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Deși a răspuns ferm, ministra nu a oferit exemple concrete sau mecanisme diplomatice din care ar putea să reiasă o împlicare directă a României în procesul de pace.

Oana Țoiu spune că România este implicată în procesul de pace din Ucraina, dar explicațiile ei rămân vagi și fără vreo explicație concretă la rolul pe care țara l-ar putea avea în eventualele negocieri care ar putea să oprească conflictul declanșat de Rusia. Ministra de Externe a vorbit despre „un tur de forță” al președintelui Nicușor Dan, despre summitul de la Helsinki și despre necesitatea unei colaborări mai bune pe flancul estic al NATO. De asemenea, Țoiu a pus accentul mai mult pe interesele de securitate ale României în zona Mării Negre și pe necesitatea ca Rusia să nu obțină control asupra teritoriilor cu impact strategic pentru regiune.

„Este corectă întrebarea cetățenilor și răspunsul simplu este da. De altfel și președintele a făcut în această săptămână un tur de forță, aș spune, în călătorii și în deplasările dumnealui, în fiecare dintre ele, fiind extrem de important și prioritate pe agenda, în tocmai securitatea națională. Dar asta implică o colaborare mai bună pe flancul estic și o aliniere între noi, țările de pe flancul estic, pentru a asigura resursele necesare pentru bugetul nostru și din fonduri europene și aceasta a fost una dintre temele principale ale summit-ului de la Helsinki. Deplasarea în Marea Britanie de asemenea are o componentă foarte importantă și în această direcție. Și iată deciziile care au reișit din Consiliu sunt de asemenea extrem de importante pentru că această decizie comună a statelor membri ale Uniunii Europene este cea care permite continuarea negocierilor, cea care permite reziliența care este necesară pentru a nu avea cedări forțate de teritorii.”

Din toate informațiile de până acum reiese clar că România este pe lângă discuțiile de pace. Negocierile și inițiativele diplomatice sunt purtate de statele importante din punct de vedere politic și militar, în timp ce România rămâne invizibilă în conturarea unei eventuale soluții de pace pentru Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Oana Țoiu anunță speranțe: „Vestea bună finală pe aderarea la OCDE sperăm să vină în 2026”

Oana Țoiu susține că România ar avea beneficii, dacă ajută Ucraina. Așa-zisele avantaje sunt „proximitatea geografică” și „economia”