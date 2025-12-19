Prima pagină » Știri politice » Ministra Oana Țoiu susține că România e implicată în procesul de pace din Ucraina, dar nu spune și cum

Ministra Oana Țoiu susține că România e implicată în procesul de pace din Ucraina, dar nu spune și cum

19 dec. 2025, 20:16, Știri politice

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat într-o intervenție live la Antena 3 CNN că România, statul cu cea mai lungă graniță cu Ucraina, este implicată în procesul de pace în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Deși a răspuns ferm, ministra nu a oferit exemple concrete sau mecanisme diplomatice din care ar putea să reiasă o împlicare directă a României în procesul de pace. 

Oana Țoiu spune că România este implicată în procesul de pace din Ucraina, dar explicațiile ei rămân vagi și fără vreo explicație concretă la rolul pe care țara l-ar putea avea în eventualele negocieri care ar putea să oprească conflictul declanșat de Rusia. Ministra de Externe a vorbit despre „un tur de forță” al președintelui Nicușor Dan, despre summitul de la Helsinki și despre necesitatea unei colaborări mai bune pe flancul estic al NATO. De asemenea, Țoiu a pus accentul mai mult pe interesele de securitate ale României în zona Mării Negre și pe necesitatea ca Rusia să nu obțină control asupra teritoriilor cu impact strategic pentru regiune.

„Este corectă întrebarea cetățenilor și răspunsul simplu este da. De altfel și președintele a făcut în această săptămână un tur de forță, aș spune, în călătorii și în deplasările dumnealui, în fiecare dintre ele, fiind extrem de important și prioritate pe agenda, în tocmai securitatea națională. Dar asta implică o colaborare mai bună pe flancul estic și o aliniere între noi, țările de pe flancul estic, pentru a asigura resursele necesare pentru bugetul nostru și din fonduri europene și aceasta a fost una dintre temele principale ale summit-ului de la Helsinki. Deplasarea în Marea Britanie de asemenea are o componentă foarte importantă și în această direcție. Și iată deciziile care au reișit din Consiliu sunt de asemenea extrem de importante pentru că această decizie comună a statelor membri ale Uniunii Europene este cea care permite continuarea negocierilor, cea care permite reziliența care este necesară pentru a nu avea cedări forțate de teritorii.”

Din toate informațiile de până acum reiese clar că România este pe lângă discuțiile de pace. Negocierile și inițiativele diplomatice sunt purtate de statele importante din punct de vedere politic și militar, în timp ce România rămâne invizibilă în conturarea unei eventuale soluții de pace pentru Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Oana Țoiu anunță speranțe: „Vestea bună finală pe aderarea la OCDE sperăm să vină în 2026”

Oana Țoiu susține că România ar avea beneficii, dacă ajută Ucraina. Așa-zisele avantaje sunt „proximitatea geografică” și „economia”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Oana Țoiu anunță speranțe: „Vestea bună finală pe aderarea la OCDE sperăm să vină în 2026”
19:35
Oana Țoiu anunță speranțe: „Vestea bună finală pe aderarea la OCDE sperăm să vină în 2026”
ULTIMA ORĂ Ce prevede proiectul de creștere a salariului minim. Ministerul Muncii a publicat documentul
15:03
Ce prevede proiectul de creștere a salariului minim. Ministerul Muncii a publicat documentul
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu îl pune la punct pe Bolojan, după ce a impus sancțiuni pentru încălcarea protocolului: „Nu știu ce avea în cap”
14:28
Sorin Grindeanu îl pune la punct pe Bolojan, după ce a impus sancțiuni pentru încălcarea protocolului: „Nu știu ce avea în cap”
ULTIMA ORĂ Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
13:39
Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
ULTIMA ORĂ USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
13:24
USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
FLASH NEWS Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
12:40
Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
O descoperire despre modul în care dinozaurii își creșteau puii schimbă tot ce știam până acum
ALERTĂ Trei persoane au murit şi cinci au fost rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Cum a acționat principalul suspect
19:58
Trei persoane au murit şi cinci au fost rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Cum a acționat principalul suspect
ULTIMA ORĂ O nouă rundă de negocieri la Miami. Delegațiile din SUA, Rusia, UE și Ucraina se întâlnesc din nou pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean
19:37
O nouă rundă de negocieri la Miami. Delegațiile din SUA, Rusia, UE și Ucraina se întâlnesc din nou pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean
FLASH NEWS Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă și semnează un acord de colaborare 
19:26
Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă și semnează un acord de colaborare 
NEWS ALERT A picat tranzacția prin care ungurii de la MVM ar fi preluat E.ON România
18:52
A picat tranzacția prin care ungurii de la MVM ar fi preluat E.ON România
EXTERNE Moștenitoarea tronului Spaniei la manșa unui avion de antrenament. Prințesa Leonor se pregătește pentru rolul de șef al Forțelor Armate
18:47
Moștenitoarea tronului Spaniei la manșa unui avion de antrenament. Prințesa Leonor se pregătește pentru rolul de șef al Forțelor Armate

Cele mai noi