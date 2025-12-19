Cum a reacționat o femeie la prima factură de întreținere din sezonul rece: ”Vreau să trec peste sărbători”

Au venit și primele facturi la întreținere din sezonul rece. Și cum era de așteptat, costurile sunt mai mari pentru cei racordați la sistemele de termoficare. Cu cel puțin 10% în plus plătesc românii, față de anul trecut. Și suntem abia la început. Într-o lună adevărată de iarnă, cineva care stă într-un apartament cu trei camere ar putea ajunge să plătească şi 600-700 de lei, doar pentru încălzire.

„Luna trecută au fost 2.000 de lei, acum sunt 10.000 de lei pe scară„.

Asociaţiile de proprietari au primit deja facturile de întreţinere. Cu TVA majorat la energie termică, de 11%.

„Partea de încălzire, au fost de 8.000 de lei. Vin bombastic de mari. 8.000 de lei pentru 40 de apartamente„, a declarat Elena Găleată, administrator de bloc, pentru Observator. „Pentru noiembrie s-a primit factura de 9.200 de lei. Apă caldă şi căldură. Faţă de anul trecut, în aceeaşi lună, e aproape cu 10 milioane mai mult„, a declarat Nicu Brăgaru, administrator de bloc.

Pe apartament, costurile au crescut şi cu câteva sute de lei.

„Între 300 şi 500 de lei, doar partea de căldură. Un apartamemt cu 3 camere. Iar pentru decembrie, acelaşi apartament, cât ar putea plăti? Să sperăm că nu până la 700, poate avem noroc„, a spus Elena Găleată, administrator de bloc. Reporter: Cât v-a venit la întreţinere? Locatară: 550 de lei. Destul de mare, da ce să facem? Nici nu vreau să mâ gândesc. Vreau să trec peste sărbători mai veselă.

În marile oraşe racordate la sistemul centralizat, costurile numai pentru încălzire ajung, în lunile de iarnă, la circa 350 de lei pentru o garsonieră, 480 – 550 de lei pentru un apartament cu două camere și peste 650 de lei pentru un apartament cu trei camere.

„Oamenii plătesc, deşi nu e căldură în casă. Sunt doar perpelite. Dacă pui un pachet de unt pe calorifer, nu se topeşte„, mai spune Nicu Brăgaru, administrator de bloc.

Este încă plafonat preţul pentru gaze naturale. Plătim, în prezent, 37 de bani pe kWh. Plafonarea însă nu va mai fi pentru mult timp în vigoare, ci până pe 31 martie 2026. După această dată, piaţa devine liberă, aşa că tarifele pentru gaze vor creşte. Creşterea va fi de cel puţin 5%, estimează specialiştii din energie.

