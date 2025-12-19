Prima pagină » Actualitate » Cum a reacționat o femeie la prima factură de întreținere din sezonul rece: ”Vreau să trec peste sărbători”

Cum a reacționat o femeie la prima factură de întreținere din sezonul rece: ”Vreau să trec peste sărbători”

19 dec. 2025, 21:14, Actualitate
Cum a reacționat o femeie la prima factură de întreținere din sezonul rece: ”Vreau să trec peste sărbători”
sursa foto: captura video Observator

Au venit și primele facturi la întreținere din sezonul rece. Și cum era de așteptat, costurile sunt mai mari pentru cei racordați la sistemele de termoficare. Cu cel puțin 10% în plus plătesc românii, față de anul trecut. Și suntem abia la început. Într-o lună adevărată de iarnă, cineva care stă într-un apartament cu trei camere ar putea ajunge să plătească şi 600-700 de lei, doar pentru încălzire.

„Luna trecută au fost 2.000 de lei, acum sunt 10.000 de lei pe scară„.

Asociaţiile de proprietari au primit deja facturile de întreţinere. Cu TVA majorat la energie termică, de 11%.

Partea de încălzire, au fost de 8.000 de lei. Vin bombastic de mari. 8.000 de lei pentru 40 de apartamente„, a declarat Elena Găleată, administrator de bloc, pentru Observator.

Pentru noiembrie s-a primit factura de 9.200 de lei. Apă caldă şi căldură. Faţă de anul trecut, în aceeaşi lună, e aproape cu 10 milioane mai mult„, a declarat Nicu Brăgaru, administrator de bloc.

Pe apartament, costurile au crescut şi cu câteva sute de lei.

Între 300 şi 500 de lei, doar partea de căldură. Un apartamemt cu 3 camere. Iar pentru decembrie, acelaşi apartament, cât ar putea plăti? sperăm nu până la 700, poate avem noroc„, a spus Elena Găleată, administrator de bloc.

Reporter: Cât v-a venit la întreţinere?

Locatară: 550 de lei. Destul de mare, da ce facem? Nici nu vreau mâ gândesc. Vreau să trec peste sărbători mai veselă.

În marile oraşe racordate la sistemul centralizat, costurile numai pentru încălzire ajung, în lunile de iarnă, la circa 350 de lei pentru o garsonieră, 480 – 550 de lei pentru un apartament cu două camere și peste 650 de lei pentru un apartament cu trei camere.

Oamenii plătesc, deşi nu e căldură în casă. Sunt doar perpelite. Dacă pui un pachet de unt pe calorifer, nu se topeşte„, mai spune Nicu Brăgaru, administrator de bloc.

Este încă plafonat preţul pentru gaze naturale. Plătim, în prezent, 37 de bani pe kWh. Plafonarea însă nu va mai fi pentru mult timp în vigoare, ci până pe 31 martie 2026. După această dată, piaţa devine liberă, aşa tarifele pentru gaze vor creşte. Creşterea va fi de cel puţin 5%, estimează specialiştii din energie.

Preţul pentru gaze naturale este încă plafonat. În prezent, plătim 37 de bani pe kWh. Plafonarea nu va mai fi pentru mult timp în vigoare, ci până pe 31 martie 2026. După această dată, piaţa devine liberă, astfel tarifele pentru gaze vor creşte. Creşterea va fi de cel puţin 5%, consideră specialiştii din energie.

Autorul recomandă:

Factura enormă pe care trebuie o plătească un neamț pentru apă. Le-a spus judecătorilor nu au funcționat apometrele

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Trei persoane au murit şi cinci au fost rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Cum a acționat principalul suspect
19:58
Trei persoane au murit şi cinci au fost rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Cum a acționat principalul suspect
FLASH NEWS Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă și semnează un acord de colaborare 
19:26
Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă și semnează un acord de colaborare 
NEWS ALERT A picat tranzacția prin care ungurii de la MVM ar fi preluat E.ON România
18:52
A picat tranzacția prin care ungurii de la MVM ar fi preluat E.ON România
Pasta de avocado se poate prepara foarte ușor, în doar cinci minute și cu maximum șase ingrediente. Care este cea mai simplă rețetă
18:40
Pasta de avocado se poate prepara foarte ușor, în doar cinci minute și cu maximum șase ingrediente. Care este cea mai simplă rețetă
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
O descoperire despre modul în care dinozaurii își creșteau puii schimbă tot ce știam până acum
SPORT Florin Talpan vrea ca UEFA și FIFA să excludă cluburile românești din cupele europene, dar și echipa națională. Care e motivul demersului uluitor
22:04
Florin Talpan vrea ca UEFA și FIFA să excludă cluburile românești din cupele europene, dar și echipa națională. Care e motivul demersului uluitor
CONTROVERSĂ Miruță, declarație scandaloasă care a inflamat un ONG pentru drepturile romilor: „Nu mă mut ca țiganul cu cortul”
21:42
Miruță, declarație scandaloasă care a inflamat un ONG pentru drepturile romilor: „Nu mă mut ca țiganul cu cortul”
EXTERNE Ucraina atacă la mii de kilometri distanță. SBU a distrus un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană
21:30
Ucraina atacă la mii de kilometri distanță. SBU a distrus un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană
Care sunt principalele destinații pentru produsele românești. Harta „dependenței” economice și poziția României: „Dacă Germania strănută, România face gripă”
20:30
Care sunt principalele destinații pentru produsele românești. Harta „dependenței” economice și poziția României: „Dacă Germania strănută, România face gripă”
FLASH NEWS Ministra Oana Țoiu susține că România e implicată în procesul de pace din Ucraina, dar nu spune și cum
20:16
Ministra Oana Țoiu susține că România e implicată în procesul de pace din Ucraina, dar nu spune și cum

Cele mai noi