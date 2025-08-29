FOTO / De cine s-a simțit intimidată Lili Sandu pe platourile de filmare. ”Mi-era TEAMĂ la început”

Lili Sandu, în vârstă de 45 de ani, a mărturisit că, la începuturile sale ca actriță s-a simțit intimidată de una dintre marile artiste ale scenei românești, Tora Vasilescu.



Lili Sandu și partenerul ei de viață, Silviu Țolu, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. În data de 10 august 2020, Lili Sandu a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel care a primit numele Thomas Jay. În luna noiembrie 2020, Lili Sandu și Silviu Țolu și-au botezat băiețelul.

În plan profesional, cariera lui Lili Sandu a început în anul 1995, a avut primul contact cu scena prin intermediul emisiunii ”Școala Vedetelor”, după care a colaborat cu trupa Trinity, împreună cu Ileana Lazariuc. Lili Sandu a avut o scurtă carieră solo până în anul 2009, iar apoi a plecat în SUA pentru a deveni actriță. Aceasta a apărut în câteva telenovele în România și a prezentat mai multe emisiuni TV.

Într-un interviu pentru revista Viva, Lili Sandu a mărturisit că, la începutul carierei sale de actriță, s-a simțit intimidată pe platourile de filmare de Tora Vasilescu, una dintre cele mai apreciate artiste din România.

De cine s-a simțit intimidată Lili Sandu pe platourile de filmare. ”Cu dânsa aveam cele mai multe interacțiuni”

”De doamna Tora Vasilescu mi-era teamă la început și cu dânsa aveam cele mai multe interacțiuni. Eram o fată care nu luase lecții de actorie înainte, chiar îmi era puțin teamă, recunosc. Dar atât de blând se purta cu mine și atât de frumos, încât nu mi-a venit să cred”, a spus Lili Sandu.

”Pentru mine „Numai iubirea” a fost ca și când aș fi făcut ani buni de facultate de teatru și film chiar pe platouri. Am învățat enorm, într-un timp foarte scurt. Am încercat să fur meserie de la toți, dar doamna Tora e un fenomen, mă uitam fascinată la ea, cum intra în personaj, și de multe ori uitam să-i dau replica. (râde) Mă uitam lung la dânsa, iar ea-mi zicea: „Tu ești””, a mai declarat vedeta.