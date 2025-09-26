Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Delia face mărturisiri. ”Nu vreau să depind de SUCCES, să trebuiască încontinuu să demonstrez”

FOTO / Delia face mărturisiri. "Nu vreau să depind de SUCCES, să trebuiască încontinuu să demonstrez"

26 sept. 2025, 13:30, Showbiz
FOTO / Delia face mărturisiri. ”Nu vreau să depind de SUCCES, să trebuiască încontinuu să demonstrez”
Galerie Foto 29
Delia face mărturisiri

Delia Matache, în vârstă de 43 de ani, a făcut mărturisiri. Aceasta a vorbit despre succes.  ”Nu vreau să depind de succes, să trebuiască încontinuu să demonstrez”, a spus ea. 

Delia a acordat un interviu pentru okmagazine.ro, în cadrul căruia, printre altele, a vorbit și despre succes și despre cât de dificil este să se mențină în top.

Artista a mărturisit că nu vrea să depindă de succes.

Delia face mărturisiri. ”Poți să ai succesul nebun și să fii pe culmi, dar să n-ai viață, iar eu n-aș face sacrificiul ăsta pentru nimic în lume, niciodată”

”E greu doar dacă îți pasă foarte mult să rămâi acolo sus și ai această ambiție să fii tot timpul în vârf. Dacă nu o ai nu e greu, mai ales dacă înțelegi că, de-a lungul vieții, e bine să mai fii și low profile, din când în când. Depinde, eu nu știu unde mă încadrez, pentru că totodată sunt extrem de activă, dar mi se pare că da, poți să ai succesul nebun și să fii pe culmi, dar să n-ai viață, iar eu n-aș face sacrificiul ăsta pentru nimic în lume, niciodată. Pot să fiu și Beyoncé, n-aș putea! Viața mea e viața mea, o trăiesc doar o dată”, a declarat Delia.

”Succesul meu a fost în valuri și a venit de mai multe ori până acum. Un loz câștigător l-am tras odată cu începuturile, după aceea a fost un trend un pic descrescător, apoi iar a urcat, după care au venit niște albume care m-am propulsat în cariera solo… A fost în valuri. Cumva succesul a venit, a plecat, cât să fiu comodă cu toate situațiile. Nu vreau să depind de succes, să trebuiască încontinuu să demonstrez”, a mai spus artista.

Delia este căsătorită cu Răzvan Munteanu

Delia Matache este una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicală din România. Delia şi-a început cariera muzicală în 1999, cu trupa N&D. În perioada 1999-2003, când a făcut parte din formația N&D, a scos 4 albume, astfel cunoscând succesul la nivel național. După anul 2003, în cariera solo, Delia a mai lansat numeroase albume.

De-a lungul anilor, Delia a participat la diverse emisiuni de televiziune. În ultimii ani, Delia a fost jurat în cadrul „X Factor” și ”iUmor”, emisiuni difuzate de postul de televiziune Antena 1. În prezent, aceasta este jurat la show-ul ”The Ticket”, de la același post TV. În plan personal, Delia formează un cuplu cu Răzvan Munteanu, care îi este și manager. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2012 și nu au copii.
Mediafax
