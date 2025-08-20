FOTO / Dragoș Dolănescu spune ce PREȚURI sunt la mâncare în Costa Rica. Cum sunt față de România

Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret de muzică populară Ion Dolănescu, a spus ce prețuri la alimente sunt în Costa Rica, țară în care locuiește de mulți ani.

Dragoș Dolănescu este fiul cântărețului de muzică populară Ion Dolănescu. Ionuț Dolănescu a fost în scandal cu fratele său, Dragoș, după moartea tatălui lor, regretatul cântăreț de muzică populară Ion Dolănescu. Cei doi fii ai artistului, Ionuț și Dragoș s-au luptat prin tribunale pentru averea acestuia.

Dragoș Dolănescu este rezultatul poveștii de dragoste pe care Ion Dolănescu a trăit-o cu Margarita Valenciano. Ion Dolănescu a încetat din viață în data de 19 martie 2009.

Dragoș Dolănescu, care a fost deputat în Costa Rica, a vorbit, pentru click.ro, despre prețurile la alimente din țara unde locuiește de mulți ani alături de soția sa și d cei trei copii.

Dragoș Dolănescu spune ce prețuri sunt la mâncare în Costa Rica. ”Carnea de porc și cea de pui sunt însă mai ieftine”

”Dacă e să calculăm în euro, o pâine costă 1 euro, un litru de lapte costă un euro și jumătate. Carnea de vită este cea mai scumpă, e deja lux, un kilogram ajunge și la 9 euro. Carnea de porc și cea de pui sunt însă mai ieftine, la jumătate de preț, cam 4, 5 euro un kilogram. Iar salariul este cuprins, dacă e să calculăm în euro, între 600 și 1.000 de euro lunar. Iar chiria unui apartament modest, în orașele mai mici, din Costa Rica, se ridică la 300 de euro lunar, cam ca în București”, a spus Dragoș Dolănescu.



”Aici, în Costa Rica, TVA-ul este de 13%, înainte era de 11 %. Eu, ca fost deputat, m-am opus însă atunci acestei majorări. Nu de alta, dar este tot pe spinarea cetățenilor. Și-n România s-au majorat recent cam toate cu vreo 2 %. Pare puțin, dar, adăugat la tot ce are nevoie fiecare persoană, se adună. Politicienii românii ar fi putut găsi o altă variantă, nu să-și acopere golurile financiare tot pe spinarea cetățenilor. Dacă tot îi împovărezi pe bieții oameni, cu tot felul de impozite, măcar oferă-le ceva în schimb. De pildă, oferă-le servicii medicale mai bune, fermierii să fie ajutați mai mult”, a mai declarat acesta.