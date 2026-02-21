Transformarea ireală a unui bărbat din Marea Britanie. Obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Cum arată după ce a slăbit 187 kg

Un bărbat din Marea Britanie și partenera sa de viață au luat decizia de a-și schimba cu totul stilul de viață și de a slăbi. Dawid Lombard obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Pe lângă aceste produse se adăuga și mâncarea fast-food. Iată cum arată, acum, după ce a reușit să slăbească 187 de kilograme.

Cuplul consuma în cantitate uriașă suc acidulat (Cola, în special), pâine, precum și alte produse alimentare nesănătoase (fast-food). Dawid, în vârstă de 39 de ani, a spus: „Trăiam cu 12 litri de cola și două pâini albe în fiecare zi, plus mâncare nesănătoasă. Multă, multă mâncare nesănătoasă. În drum spre McDonald’s, ne opream la KFC pentru o gustare pe drum, iar când aveam poftă de ceva dulce seara, ne înfruptam din ciocolată”.

Cei doi soți cântăreau, împreună, 440 de kilograme și sufereau de o serie de probleme de sănătate, printre care hipertensiune arterială și diabet de tip II. Obezitatea morbidă le amenințat viețile, iar schimbarea a venit în momentul în care fiul lor, Divan, în vârstă de 10 ani, devenise victima bully-ului la școală, copiii comentând despre aspectul părinților săi.

Și-au schimbat stilul de viață și au slăbit

„Spun asta cu rușine. Mi-am văzut copilul în același loc în care eram și eu la vârsta lui și mi-am dorit o viață mai bună pentru el”, a spus Dawid, arată Dailymail.co.uk.

Totul a fost treptat și, inițial, cuplul a slăbit 18 kilograme. Cei doi au început să elimine zahărul din alimentați și să nu mai consume mâncare nesănătoasă. Schimbarea stilului de viață al familiei a adus beneficii și cei doi par să fi „renăscut”. Între timp, a slăbit și fiul lor circa 10 kilograme.

Înainte de a-și schimba stilul de viață, Dawid cântărea puțin sub 300 kilograme. Din cauza greutății, mobilitatea era limitată și chiar a fost nevoit să-și părăsească locul de muncă din această cauză. Dawid avea hipertensiune arterială, diabet de tip II, inflamații și apnee în somn, o afecțiune în care respirația se oprește din cauza excesului de greutate care „apasă” în zona gâtului.

„Am crezut că fiecare noapte ar putea fi ultima”, dezvăluia bărbatul.

Soția sa, Rose-Mari, cântărea în jur de 140 de kiograme.

Dawid și Rose-Mari, care lucrează ca agenți de vânzări pentru utilaje agricole, au atins punctul critic în septembrie 2024. Atunci au luat decizia să își schimbe stilul de viață. Atunci, Rose-Mari a scris o scrisoare implorând ajutorul Dr. Smook & Partners, un cabinet medical cu sediul în Bloemfontein, care ajută oamenii să atingă greutatea ideală. Au primit ajutorul.

„Eram furios când am început să slăbesc. Furios pe zecile de diete pe care le-am încercat și care au eșuat, pe prietenii și familia mea care au insistat mult timp să slăbesc, pe doctorii care îmi spuneau că mă sinucid, chiar și din cauza zahărului în sine!”, zicea el.

Au slăbit, în total, 264 de kilograme

La început, Dawid începuse să meargă doar 100 de metri pe zi și să facă niște exerciții pentru brațe cu greutăți. Apoi, cei 100 de metri s-au transformat în 5 kilometri parcurși zilnic. În prima lună, bărbatul a slăbit 20 de kilometri. În total, a slăbit 183 de kilograme, măsurând de la 190 de centimetri circumferință la 80 de centimetri. Înainte, bărbatul purta măsura 62 la pantaloni, iar acum îmbracă haine cu măsura 36.

Lucrurile au fost benefice și pentru Rose-Mari, care a slăbit 81 de kilograme. Are, acum, 50 de centimetri în talie, de la 140 de centimetri. În total, au slăbit 264 de kilograme. Nu se mai confruntă cu probleme de sănătate, susțin cei doi.

