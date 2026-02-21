Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Primele reacții: “Am rămas amici!”

Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, erau pe prima pagină a publicațiilor, iar toată lumea îi invidia. Însă, surse apropiate celor doi au mărturisit pentru CANCAN.RO faptul că aceștia nu mai formează un cuplu de ceva vreme. Iar informațiile obținute de Cancan vin să confirme despărțirea.

Deși presa scria și în urmă cu o săptămână că Țiriac Jr. și Sorana constituie un cuplu, publicația citată a aflat că realitatea este alta.

Cei doi s-au despărțit, însă au rămas amici.

“Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO fiul lui Ion Țiriac, Alexandru Ion Jr, pentru Cancan.ro.

Conform informațiilor, despărțirea s-a produs în urmă cu ceva timp, într-un mod matur și asumat. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, dar au păstrat o relație civilizată și o apreciere sinceră unul față de celălalt.

Totodată, surse apropiate spun că decizia a fost una firească și a venit într-un moment în care prioritățile fiecăruia s-au reașezat. Sorana Cîrstea continuă să își dedice energia carierei sportive, în timp ce Ion Ion Țiriac își păstrează stilul de viață discret și implicarea în proiectele sale personale și de business.