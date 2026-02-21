Prima pagină » Actualitate » Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Primele reacții: “Am rămas amici!”

Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Primele reacții: “Am rămas amici!”

21 feb. 2026, 15:40, Actualitate
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Primele reacții: “Am rămas amici!”

Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, erau pe prima pagină a publicațiilor, iar toată lumea îi invidia. Însă, surse apropiate celor doi au mărturisit pentru CANCAN.RO faptul că aceștia nu mai formează un cuplu de ceva vreme. Iar informațiile obținute de Cancan vin să confirme despărțirea.

Deși presa scria și în urmă cu o săptămână că Țiriac Jr. și Sorana constituie un cuplu, publicația citată a aflat că realitatea este alta.

Cei doi s-au despărțit, însă au rămas amici.

“Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO fiul lui Ion Țiriac, Alexandru Ion Jr, pentru Cancan.ro.

Conform informațiilor, despărțirea s-a produs în urmă cu ceva timp, într-un mod matur și asumat. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, dar au păstrat o relație civilizată și o apreciere sinceră unul față de celălalt.

Totodată, surse apropiate spun că decizia a fost una firească și a venit într-un moment în care prioritățile fiecăruia s-au reașezat. Sorana Cîrstea continuă să își dedice energia carierei sportive, în timp ce Ion Ion Țiriac își păstrează stilul de viață discret și implicarea în proiectele sale personale și de business.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciucu: „Cine a avut pile, relații, a primit cu prioritate”
15:17
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciucu: „Cine a avut pile, relații, a primit cu prioritate”
BANI Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil
15:03
Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil
INEDIT Transformarea ireală a unui bărbat din Marea Britanie. Obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Cum arată după ce a slăbit 187 kg
14:29
Transformarea ireală a unui bărbat din Marea Britanie. Obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Cum arată după ce a slăbit 187 kg
INFRASTRUCTURĂ Care sunt dificultățile operatorilor din Portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră: investiții amânate, absența finanțărilor din PNRR. Portul înregistrează doi ani de scădere a traficului
14:13
Care sunt dificultățile operatorilor din Portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră: investiții amânate, absența finanțărilor din PNRR. Portul înregistrează doi ani de scădere a traficului
SCANDAL Culisele bătăii dintre influencerul Adonis Live și fratele tânărului care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu
13:35
Culisele bătăii dintre influencerul Adonis Live și fratele tânărului care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu
UTILE Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu folosești funcția „mod avion” în avion. Explicația dată de un pilot
13:28
Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu folosești funcția „mod avion” în avion. Explicația dată de un pilot
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Click
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
De ce șerpii evoluează mereu în canibali?
CONTROVERSĂ Dezvăluiri despre ultimele ore din viața lui Alexei Navalnîi. The Insider: „Dureri abdominale severe, vărsături, convulsii și pierderea cunoștinței” / Chimist: „Cel mai probabil, otrava a fost amestecată în mâncare”
16:16
Dezvăluiri despre ultimele ore din viața lui Alexei Navalnîi. The Insider: „Dureri abdominale severe, vărsături, convulsii și pierderea cunoștinței” / Chimist: „Cel mai probabil, otrava a fost amestecată în mâncare”
ECONOMIE Petrișor Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și Republica Moldova”
15:56
Petrișor Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și Republica Moldova”
FLASH NEWS Dispar locurile de parcare gratuite din București? Ciprian Ciucu: „Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Nu merge într-un oraș civilizat”
15:42
Dispar locurile de parcare gratuite din București? Ciprian Ciucu: „Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Nu merge într-un oraș civilizat”
FLASH NEWS Ciprian Ciucu, după două luni de mandat: „Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase”
15:01
Ciprian Ciucu, după două luni de mandat: „Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase”
FLASH NEWS Gimnasta Sabrina Voinea a ajuns de urgență pe masa de operație a spitalului Floreasca. Care este starea de sănătate a sportivei
14:37
Gimnasta Sabrina Voinea a ajuns de urgență pe masa de operație a spitalului Floreasca. Care este starea de sănătate a sportivei
PROTEST Proteste violente în capitala Albaniei. Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în biroul premierului
14:35
Proteste violente în capitala Albaniei. Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în biroul premierului

Cele mai noi

Trimite acest link pe