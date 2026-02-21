Proteste violente în capitala Albaniei. Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în biroul premierului

Poliţia din Tirana a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă în confruntările de vineri cu protestatarii din opoziţie care cereau demisia guvernului albanez în urma acuzaţiilor de corupţie aduse vicepremierului, relatează Al Jazeera.

Protestatarii au aruncat bombe incendiare şi articole pirotehnice către biroul prim-ministrului Edi Rama, iar poliţia a ripostat cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă. Mii de susținători ai Partidului Democrat scandau „Rama, pleacă” și „Rama la închisoare”, purtând steaguri albaneze și ale formațiunii.

Poliția a anunțat că aproximativ 30 de persoane au fost arestate, în timp ce Partidul Democrat, format din opoziție, a declarat că aproximativ 40 dintre susținătorii săi au fost reținuți.

Proteste pe străzile capitalei au izbucnit în mai multe rânduri de la punerea sub acuzare, în decembrie, a viceprim-ministrului Belinda Balluku de către o unitate specială de urmărire penală. Balluku, o apropiată al lui Rama, a fost suspendată în urma unui scandal de corupție care este în prezent investigat.

Mai mulți foști miniștri din guvernele lui Rama au fost, de asemenea, vizați de anchete de corupție.

„Vom salva Albania de Edi Rama, care a aruncat țara în sărăcie și corupție”, a declarat liderul Partidului Democrat din opoziție, Sali Berisha .

„Să știe că, chiar dacă se vor ascunde dincolo de soare, îi vom găsi și îi vom pedepsi cu toată forța legii”, a spus Berisha.

Ministrul de Interne, Albana Kociu, a condamnat tulburările, acuzând protestatarii de „vandalism” și spunând că atacarea poliției reprezintă o „infracțiune”.

Partidul Socialist al lui Rama deține o majoritate parlamentară confortabilă în Albania, după ce a câștigat al patrulea mandat consecutiv anul trecut.

Având ca obiectiv aderarea la Uniunea Europeană până în 2030, politica albaneză a fost marcată de o rivalitate îndelungată și aprigă între partidele de stânga și cele de dreapta, ambele tabere acuzându-se frecvent reciproc de corupție și legături cu crima organizată.

