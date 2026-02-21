Prima pagină » Știri externe » Proteste violente în capitala Albaniei. Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în biroul premierului

Proteste violente în capitala Albaniei. Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în biroul premierului

Olga Borșcevschi
21 feb. 2026, 14:35, Știri externe

Poliţia din Tirana a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă în confruntările de vineri cu protestatarii din opoziţie care cereau demisia guvernului albanez în urma acuzaţiilor de corupţie aduse vicepremierului, relatează Al Jazeera.

Protestatarii au aruncat bombe incendiare şi articole pirotehnice către biroul prim-ministrului Edi Rama, iar poliţia a ripostat cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă. Mii de susținători ai Partidului Democrat scandau „Rama, pleacă” și „Rama la închisoare”, purtând steaguri albaneze și ale formațiunii.

Un protestatar aruncă un cocktail Molotov în timpul ciocnirilor din apropierea Moscheii Namazgja din Tirana. Foto: Profimedia

Poliția a anunțat că aproximativ 30 de persoane au fost arestate, în timp ce Partidul Democrat, format din opoziție, a declarat că aproximativ 40 dintre susținătorii săi au fost reținuți.

Proteste pe străzile capitalei au izbucnit în mai multe rânduri de la punerea sub acuzare, în decembrie, a viceprim-ministrului Belinda Balluku de către o unitate specială de urmărire penală. Balluku, o apropiată al lui Rama, a fost suspendată în urma unui scandal de corupție care este în prezent investigat.

Mai mulți foști miniștri din guvernele lui Rama au fost, de asemenea, vizați de anchete de corupție.  

„Vom salva Albania de Edi Rama, care a aruncat țara în sărăcie și corupție”, a declarat liderul Partidului Democrat din opoziție, Sali Berisha .

„Să știe că, chiar dacă se vor ascunde dincolo de soare, îi vom găsi și îi vom pedepsi cu toată forța legii”, a spus Berisha.

Ministrul de Interne, Albana Kociu, a condamnat tulburările, acuzând protestatarii de „vandalism” și spunând că atacarea poliției reprezintă o „infracțiune”.

Partidul Socialist al lui Rama deține o majoritate parlamentară confortabilă în Albania, după ce a câștigat al patrulea mandat consecutiv anul trecut.

Având ca obiectiv aderarea la Uniunea Europeană până în 2030, politica albaneză a fost marcată de o rivalitate îndelungată și aprigă între partidele de stânga și cele de dreapta, ambele tabere acuzându-se frecvent reciproc de corupție și legături cu crima organizată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C

Centrul de MIGRANȚI dorit de Italia în Albania costă de şapte ori mai mult decât unul echivalent construit în Peninsulă

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Dezvăluiri despre ultimele ore din viața lui Alexei Navalnîi. The Insider: „Dureri abdominale severe, vărsături, convulsii și pierderea cunoștinței” / Chimist: „Cel mai probabil, otrava a fost amestecată în mâncare”
16:16
Dezvăluiri despre ultimele ore din viața lui Alexei Navalnîi. The Insider: „Dureri abdominale severe, vărsături, convulsii și pierderea cunoștinței” / Chimist: „Cel mai probabil, otrava a fost amestecată în mâncare”
INEDIT Transformarea ireală a unui bărbat din Marea Britanie. Obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Cum arată după ce a slăbit 187 kg
14:29
Transformarea ireală a unui bărbat din Marea Britanie. Obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Cum arată după ce a slăbit 187 kg
MILITAR Iranul repoziționează sistemele de apărare aeriană S-300 în jurul Teheranului, în perspectiva unui potențial atac al SUA
13:02
Iranul repoziționează sistemele de apărare aeriană S-300 în jurul Teheranului, în perspectiva unui potențial atac al SUA
DEZVĂLUIRI Nume de cod „Diametru”. Noi informații despre sabotajul „Nord Stream”. Der Spiegel: „CIA ar fi fost în contact cu sabotorii ucraineni” / „Am lucrat cu americanii”
12:19
Nume de cod „Diametru”. Noi informații despre sabotajul „Nord Stream”. Der Spiegel: „CIA ar fi fost în contact cu sabotorii ucraineni” / „Am lucrat cu americanii”
JUSTIȚIE Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate
10:45
Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate
DECIZIE Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie
10:16
Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Click
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
De ce șerpii evoluează mereu în canibali?
ECONOMIE Petrișor Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și Republica Moldova”
15:56
Petrișor Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și Republica Moldova”
FLASH NEWS Dispar locurile de parcare gratuite din București? Ciprian Ciucu: „Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Nu merge într-un oraș civilizat”
15:42
Dispar locurile de parcare gratuite din București? Ciprian Ciucu: „Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Nu merge într-un oraș civilizat”
ULTIMA ORĂ Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Primele reacții: “Am rămas amici!”
15:40
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Primele reacții: “Am rămas amici!”
FLASH NEWS Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciucu: „Cine a avut pile, relații, a primit cu prioritate”
15:17
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciucu: „Cine a avut pile, relații, a primit cu prioritate”
BANI Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil
15:03
Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil
FLASH NEWS Ciprian Ciucu, după două luni de mandat: „Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase”
15:01
Ciprian Ciucu, după două luni de mandat: „Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase”

Cele mai noi

Trimite acest link pe