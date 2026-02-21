Dispar locurile de parcare gratuite din București? Ciprian Ciucu: „Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Nu merge într-un oraș civilizat”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus, într-o intervenție pentru Digi24, că este necesară o reevaluare a gratuităților pentru locurile de parcare. Edilul susține că sunt necesare măsuri de echilibrare, chiar dacă vor exita nemulțumiri din partea populației.

Ciprian Ciucu a vorbit despre situația parcărilor gratuite din București. Primarul Capitalei spune că anumite gratuități pe parcăr nu mai sunt sustenabile și crede că într-un oraș civilizat nu poate fi gratuit totul. De asemenea, Ciucu spune că toate aceste gratuități trebuie evaluate, chiar dacă „o să-și ia înjurături”.

„O să-mi iau înjurături, pentru că, probabil că… anumite gratuități pe parcări nu mai sunt sustenabile, da? Oamenii vor ca totul să fie gratis. Dom’le, nu merge într-un oraș civilizat ca totul să fie gratis. În momentul de față, de exemplu, avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Dacă luăm cele 5.000 de gratuități pentru ziariști, dacă luăm cele nu mai știu câte zeci de mii de gratuități pentru hibride și electrice, sunt de două ori mai mai multe decât locuri de parcare”, a spus Ciprian Ciucu.

Primarul general al Bucureștiul a mai transmis și faptul că sunt necesare măsuri de echilibrare, pentru că se pot face banii în parcare. Acesta spune că extinderea parcărilor cu plată în București va fi întâmpinată cu rezistență la nivelului populației.

„Trebuie să iau și astfel de măsuri. Da? Pentru că trebuie să fructificăm activele Primăriei, așa cum am făcut cu acele locuințe, care nu au mai fost indexate părțile de 20 de ani. Evident, o să fie populism, o să fie dezbatere la televizor, să vezi cât de rău e Ciucu, face ca Bolojan”, a mai spus primarul general.

Sursa video: Digi24

